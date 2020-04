Kína visszavásároltatta az olaszoktól ajándékba kapott védőfelszereléseket

Kína repülőgépszám szállítja a koronavírus-járványban használatos védőeszközöket azokba az országokba, ahol a vírus mostanában vált igazzá aktívvá, de ezekre a szállítmányokra elég sok a panasz, hiába igyekszik Kína önzetlen megmentőnek mutatni magát.

A Foxnews arról ír, hogy Kína korábban azt jelentette be, hogy maszkokat és egyéb védőeszközöket adományoz a több mint százezer fertőzöttel küzdő Olaszországban, de az adományból nem lett semmi, az olaszoknak fizetniük kell az eszközökért. Az ügyet még súlyosabbá teszi, hogy az olaszok gyakorlatilag azokat a védőfelszereléseket veszik meg, amelyeket korábban, a járvány európai kitörése előtt, még ők küldtek ki Kínába, ingyen.

Nem csak az olaszok elégedetlenkednek, Spanyolország ötvenezer gyorstesztet küldött vissza Kínának, amikor kiderült, hogy azok nem működnek megfelelően. Hollandia sem vett át egy védőeszközökből és tesztekből álló szállítmányt, mert nem volt megfelelő annak minősége. Csehország, Törökország és Grúzia is panaszkodott a Kínából kapott eszközökre, de Kína rendszerint hárított, a felhasználókat okolta, hogy nem tudják rendesen használni az eszközöket.

A Foxnews a Trump-kormány egyik tisztviselőjét is idézi, aki szerint a kínaiak félremagyarázzák a helyzetet, segítségnyújtóként mutatja magát az ország, pedig inkább be kéne látnia, hogy kötelező segítenie, hiszen az koronavírusról nem adták át időben az információkat a többi országnak, és most ezért olyan súlyos a helyzet.