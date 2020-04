Koronavírusos volt, meghalt Líbia korábbi miniszterelnöke

Egy kairói kórházben meghalt Mahmud Dzsebril (Mahmoud Jibril), egykori líbiai miniszterelnök, írja a CNN. Dzsebril az első széles körben ismert arab politikus, aki az új típusú koronavírus okozta betegségbe halt bele. A 67 éves Mahmud Dzsebril esetében március 27-én jelentették be, hogy pozitív lett a vírustesztje, akkor még azt állították, hogy állapota stabil és jó úton van a fölépülés felé. A líbiai politikus április 5-én, vasárnap hunyt el.

Mahmud Dzsebril volt pár hónapig Líbia átmeneti kormányfője 2011-ben, amikor a Kadhafi-rendszer nyugati segítséggel történt megdöntése után polgárháborúba és káoszba süllyedt az ország.

Továbbra is Irán a járvány által legjobban sújtott közel-keleti ország, adta hírül a CNN. Egy nap alatt 2274-gyel 60 500-ra nőtt az igazolt fertőzések száma, a halálos áldozatok száma is nőtt: 136-tal 3739-re. Erről az egészségügyi minisztérium szóvivője számolt be az állami tévé hétfői adásában, hozzátéve, hogy a gyógyultak száma 24 237.