Angliában 403 új haláleset van, Belgiumban 20 000 fölött jár a fertőzöttek száma

Nagy-Britanniában 47 406 a regisztrált fertőzöttek száma, 4934-en haltak meg és 135-en gyógyultak meg. Angliában 403 fővel nőtt a koronavírus-fertőzöttek kórházi halálának száma, ezzel az országban 4897-re nőtt a halottak száma. Walesben 27 új halottal 193-ra emelkedett ez a szám, Skóciában pedig 222 jelenleg.

Belgiumban átlépte a 20 000 főt a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma. Hétfőre újabb 1123 embernek lett pozitív a tesztje. Világszinten a 11. helyen áll Belgium a fertőzöttek számát tekintve. A megjelenésétől kezdve március 29-én érte el a 10 000 főt a fertőzöttek száma, ez azt jelenti, hogy egy hét alatt elérte a dupláját. Kórházban összesen 5840 embert ápolnak, intenzíven 1257 beteget. Az elmúlt egy napban 185 ember halt meg a betegségben. A hétvégén 235 ember hagyhatta el a kórházat, a járvány belgiumi megjelenése óta pedig összesen 3986-an.

Luxemburgban jelenleg 2804 regisztrált fertőzött van és 36-an haltak meg, ebből 5-en most hétvégén. A Luxembourg Times azt írta, a három hete hozott szigorító intézkedéseknek megvan az eredményük, mert a vírus terjedése csökkenő tendenciát mutat.Az elmúlt öt napban a fertőzés átlagos növekedése 5,2 százalékos volt, az ezt megelőző hetekben tapasztalt átlagos 12,3 százalékkal szemben. Arra szólították fel a lakosságot, hogy az intézkedéseket továbbra is tartsák be.

Hollandiában hétfő reggelre újabb 1224 emberrel összesen 17 965-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. A holland sajtó arról számolt be, hogy megkezdik az egészségügyi dolgozók, az otthoni betegápolók és az idősek otthonában dolgozók tesztelését. Eddig azokat tesztelték, akik mutattak valamilyen tünetet, vagy közvetlen kapcsolatban voltak a fertőzöttekkel. Hétfőtől legalább 17 500 tesztet fognak végezni, és a tesztek eredményeinek fényében kezdik majd el megfontolni, hogy hónap végétől lazíthatnak bizonyos területeken a megszorító intézkedéseken, vagy sem.

Franciaországban jelenleg 92 832 fertőzött van, összesen 8078-an haltak meg, és 16 183-an épültek fel a koronavírusból. A vasárnapi adatok alapján csökkenni kezdett a halottak száma a francia egészségügyi miniszter szerint.