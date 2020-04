Tokióban nő az új esetek száma, Szöul is elkezdett aggódni

Hírösszefoglaló Óceániából és Ázsiából.

Ausztráliában a koronavírus-járvány terjedésének növekedési üteme két százalék alá csökkent, ami alapján a hatóságok úgy vélik, sikerült ellaposítani a járvány görbéjét, bár a következő napokban még lehet arra számítani, hogy megugrik a halálesetek száma. Az ausztrál egészségügyi minisztérium adatai szerint hétfőre 5744-re nőtt a koronavírusos esetek száma. Vasárnap óta 109 új fertőzést észleltek, ami 1,9 százalékos növekedés. Biztató jelnek tartják a hatóságok, hogy a betegség korai szakaszában fedezik fel sokszor a fertőzötteket, hamar el tudják őket különíteni, és így megtörik a vírus terjedésének láncolatát.

Új-Zélandon egyelőre nem enyhítenek a korlátozó intézkedéseken, és az embereknek továbbra is otthonaikban kell maradniuk, annak ellenére, hogy az első jelek szerint sikerült stabilizálni a járvány terjedését: csökken az új esetek száma, és a fertőzések exponenciális növekedését sikerült elkerülni. Új-Zélandon eddig 1100 koronavírusos esetet észleltek, az új fertőzések száma már ötödik napja folyamatosan csökken, eddig egy ember halt bele a vírusfertőzés szövődményeibe. A koronavírus-fertőzöttek túlnyomó többsége külföldön kapta el a vírust, a helyi közösségeken belüli fertőzéseket mindössze két százalék körülire teszik.

Tokióban emelkedik az új esetek száma

Japán egyes részein újra megnyitottak hétfőn az iskolák, amelyeket több mint egy hónapja zártak be az új koronavírus-járvány miatt. Hétfő reggel egy általános iskolában Ibaraki prefektúrában a diákok egymástól kétméteres távolságot tartva sorakoztak fel az iskola udvarán. Az igazgató arra intette őket, hogy továbbra is mossanak alaposan kezet és minden nap ellenőrizzék a testhőmérsékletüket. Tokióban és környékén azonban, ahol a vírus továbbra is rohamosan terjed, az iskolák még várhatóan legalább egy hónapig zárva maradnak.

Abe Sindzó japán kormányfő február 27-én rendelte el, hogy országszerte zárják be az iskolákat március 2-től a tavaszi szünet végéig, vagyis április elejéig. A hatóságok azokon a területeken engedélyezték az iskolák újranyitását, ahol a fertőzés már nem terjed. Hétfőn a Japánban állomásozó amerikai haderők parancsnoka közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett a Tokiót is magában foglaló Kanto régióban található katonai támaszpontjaikra vonatkozóan.

Japánban több mint 3500 koronavírus-fertőzést észleltek, és 85 ember halt bele a vírus okozta betegségbe. A számok sok más országhoz hasonlítva nem különösen magasak, de Tokióban továbbra is emelkedik az új esetek száma. Japán sajtóértesülések szerint Abe Sindzó rövidesen veszélyhelyzetet és új korlátozó intézkedéseket hirdet ki, amelyek akár már szerdától életbe léphetnek. A kormány gazdasági mentőcsomagot is előkészít, hogy enyhítsék a járvány súlyos gazdasági következményeit.

Dél-Koreában a hatóságok hétfőn aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy lankad az emberek fegyelmezettsége az egymás közötti távolság tartásában, és ez azzal a veszéllyel járhat, hogy a járvány olyan mértékben "berobbanhat", mint Európában és az Egyesült Államokban. Az országban egyre több olyan fertőzést észlelnek, amely külföldről visszatérő emberekhez köthető.

Millók járkáltak a Tiltott Városban – virtuálisan

Több milliós nézettsége volt hétfőn a koronavírus-járvány miatt ideiglenesen bezárt pekingi Tiltott Várost bemutató élő virtuális idegenvezetésnek. A helyi idő szerint hétfő reggel 8 és 10 óra között közvetített virtuális bejárás több mint 34 milliós nézettséget produkált csak a Hszinhuanet streamingszolgáltatásán.

A kínai főváros egyik leghíresebb látványosságát, amely csaknem ötszáz éven át szolgált a kínai császárok lakóhelyeként és a birodalom ceremoniális, valamint hatalmi központjaként, január végén zárták le a látogatókat előtt a koronavírus-járvány miatti korlátozások részeként.

Vang Hszutung kurátor szerint a bezárása óta ez volt az első élőben sugárzott virtuális idegenvezetés a helyszínről. A kezdeményezés célja, hogy a felhasználók megcsodálhassák a tavasz beköszöntének jeleit és a Palotamúzeum építészeti megoldásait, valamint elmélyülhessenek a kínai kultúrában.

A virtuális idegenvezetést vasárnap kétszer, hétfőn egyszer lehetett megnézni egyebek között a Hszinhuanet, a Zsenmin Zsipao, a Douyin és Tencent News online platformjain. (MTI/Hszinhua/AP/Reuters)

(Borítókép: Abe Sindzsó japán kormányfő hétfői sajtótájékoztatóján. Fotó: Issei Kato/Reuters)

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik,

És vannak, akik az Indexet olvassák!

Támogasd te is a független újságírást, hogy ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassunk! Kattints ide!