Médiacéget alapított Harry és Meghan

Harry herceg és felesége, Meghan Markle Archewell néven nonprofit szervezetet hoz létre az Egyesült Államokban, írja az MTI. Az Archewell a királyi feladatokról lemondó és Los Angeles-be költöző házaspár új brandje lesz, amely filmes és televíziós produkciókkal is foglalkozik majd, magában foglal egy multimédiás oktatóbirodalmat, valamint egy egészséges életmóddal foglalkozó honlapot - írja a The Daily Telegraph.

Harry és Meghan a brit napilapnak elmondta, hogy a nonprofit szervezettel kapcsolatos további részleteket később hozzák nyilvánosságra, mivel a koronavírus-járvány késlelteti a megvalósítását.

A The Hollywood Reporter az Egyesült Államokban márciusban benyújtott okiratok alapján azt írja, hogy a Los Angeles-i központú szervezet profiljába

játékfilmek,

cikkek,

könyvek, hangoskönyvek,

podcastok, audiovizuális szórakoztató programok,

tévéműsorok, digitális szórakoztató programok

és ismeretterjesztő programok készítése is beletartozik majd.

Sussex hercege és hercegnője januárban jelentette be, hogy feladja királyi teendőit, és pénzügyileg függetleníti magát a királyi családtól, és azóta sok találgatás folyt arról, hogy mihez is fognak majd. Most úgy tűnik, hogy követik-e a korábbi amerikai elnök, Barack Obama és felesége, Michelle Obama példáját, akik saját produkciós céget hoztak létre és leszerződtek a Netflixszel.

Az Archewell - mint Harry és Meghan a brit lapnak elmondta - egy görög szóra, az arkhéra utal, amelynek jelentése "a cselekvés forrása", és egyébként kisfiuk, Archie nevét is ez a szó ihlette. Kiemelték, hogy valami olyat akartak létrehozni, aminek van értelme és ami számít. Hozzáfűzték: bíznak abban, hogy amikor elérkezik az ideje, elindíthatják az Archewellt.