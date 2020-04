Szlovákiában részleges kijárási tilalom lesz szerdától

Szlovéniában is kötelezővé teszik a maszk használatát, de sállal is megelégszenek, a lényeg, hogy az orr és a száj takarva legyen. Ez a helyzet a környező országokban.

Az összes eset közel negyede amerikai, az olaszok és a spanyolok már a tetőzésben reménykednek, a németek külföldi betegeket is fogadni tudtak. Svédország külön utakon, a kínai adatokról vita van, Indiában 1,3 milliárdos karantén, Törökországban bedurrant a járvány.

Szlovákiában újabb 47 személynek lett pozitív a koronavírus-tesztje és így 581-re emelkedett a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma az országban, jelentette be Igor Matovic miniszterelnök Pozsonyban kedden. A gyógyultnak nyilvánítottak száma ugyanaznap tizenháromra nőtt.

Szlovákiában az újonnan diagnosztizált fertőzöttek számának növekedése ezen a héten gyorsult, míg a múlt héten a 30-as napi átlagot közelítette, most már a napi ötven felé tart, hétfőn 49 volt.

A koronavírus terjedése miatt éjféltől hatályba lép a szlovák kormány legújabb intézkedéscsomagja, amely alapján utazási korlátozásokat és részleges kijárási tilalmat vezetnek be április 13-ig, illetve a schengeni belső határokon április 17-ig visszaállítják a határellenőrzést is. Az utazási korlátozás alapja, hogy a lakosoknak nem szabad elhagyniuk annak a járásnak a határait, amelyben lakhelyük van. A részleges kijárási tilalom pedig nem vonatkozik a munkába járásra, a bevásárlásra, az orvoslátogatásra, a természetjárásra, illetve néhány más kivételre. Az adott időszakra korlátozzák a szabad gyülekezéshez való jogot is, azzal csak az egy háztartásban élő személyek élhetnek.

Szlovákiában folyamatosan emelkedik a naponta elvégzett vírustesztek száma, az előző napi adatok óta 1448 új tesztet végeztek, ami közel ötszöröse a múlt heti napi átlagnak. Hétfő reggeltől minden külföldről hazaérkezőt tesztelnek, kedden délig összesen már 17 639 vírustesztet végeztek, ezek közül 17 058 bizonyult negatívnak. Az országban hétfőn jelentették be az első két halálesetet.

Csehországban meghosszabbítják a szükségállapotot

Április 30-ig meghosszabbította a cseh képviselőház kedden a koronavírus-járvány miatt az országban elrendelt szükségállapotot. A március 12-én elrendelt harmincnapos szükségállapot, amely egyszerűbbé teszi koronavírus-járvány terjedése elleni intézkedések meghozatalát, április 11-én járt volna le.

A vitában ez ellenzék élesen bírálta a kormányt, mert szerinte nem indokolta meg kellőképpen a szükségállapot meghosszabbítását, úgy véli, hogy tájékoztatása a helyzet alakulásáról nem következetes, és a kormány képviselői gyakran egymásnak ellenmondóan nyilatkoznak a nyilvánosság előtt. "Elismerem, hogy sok dologban nem jártunk el helyesen vagy ideálisan" - ismerte el a bírálatokra válaszolva Jan Hamácek belügyminiszter, az országos válságstáb elnöke. A kormánynak azonban olyan helyzetben kellett döntéseket hoznia, amely teljesen előzmények nélküli, a múlt alapján ismeretlen - tette hozzá.

A kormányoldal és az ellenzék is egyetértett abban, hogy amennyiben szükség lesz újabb intézkedésekre, a parlament újra összeül.

(MTI)