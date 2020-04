Kórházi használatra alkalmatlan az a kétmillió arcmaszk, amit a finnek Kínától vettek

A finn egészségügyi minisztérium vizsgálatai során kiderült, hogy az egészségügyben nem alkalmazható az a kétmillió arcmaszk, amelyek kedden érkeztek meg az országba Kínából, ezek ugyanis nem felelnek meg az ilyen használatra előírt elvárásoknak – írja a Guardian.

Suomeen saapui juuri ensimmäinen koneellinen kirurgisia maskeja (2 milj. kpl) ja hengityssuojaimia (230 000 kpl). Materiaalit tarkastetaan ja testataan normaalin käytännön mukaisesti ennen käyttöönottoa. pic.twitter.com/9ejsiYvlTn — Aino-Kaisa Pekonen (@akpekonen) April 7, 2020

Aino-Kaisa Pekonen egészségügyi miniszter kedden Twitteren számolt be arról, hogy megérkezett az első egészségügyi szállítmány Kínából, melyben kétmillió orvosi maszk, illetve 230 ezer lélegeztető maszk volt, hozzátéve azt is, hogy használat előtt mindenképpen letesztelik őket. Szerdára aztán kiderült, hogy előbbieket nem lehet rendeltetésszerűen használni, mert nem nyújtanak kellő védelmet az orvosoknak a koronavírus ellen.

Kirsi Varhila, a minisztérium titkára elmondta, ez értelemszerűen elég csalódást keltő volt, már csak azért is, mert a hivatalos tájékoztatás alapján Finnországban napi félmillió orvosi maszkra és 50 ezer lélegeztető maszkra van szükség, néhol pedig már most is hiány van az eszközökből. Sanna Marin miniszterelnök szerdán emiatt méltatlankodott is a közösségi médiában, álláspontja szerint ugyanis sok helyen nem volt legalább három hónapra elegendő védőfelszerelés, holott a finneknél ezt külön járványügyi terv írja elő.