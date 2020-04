Az amerikai feketéket aránytalanul jobban fenyegeti a koronavírus

A koronavírus a legtöbb országban első körben a globálisan integrált, kiterjedt kapcsolatokkal rendelkező embereket érintette; ezért is bukkant fel relatíve sok fertőzött a politikai és gazdasági elitből. Ez a trend az Egyesült Államokra is érvényes volt, azonban ahogy terjed a járvány, úgy kezdi egyre jobban leképezni az országra jellemző súlyos faji-társadalmi egyenlőtlenségeket.

Miközben a tíz legfertőzöttebb állam közé tartozó Illinois lakosságának 14 százalékát teszik ki a feketék, hétfői adatok szerint az összes fertőzött 41 százaléka a fekete lakosság közül kerül ki. Hasonlóan súlyos a helyzet más, feketék által sűrűn lakott nagyvárosban, Detroitban, Milwaukeeban, New Yorkban és New Orleansban is. A New Orleanst is magába foglaló Louisiana államban szintén hétfőn derült ki, hogy miközben a lakosság 32 százalékát alkotják a feketék, a koronavírusos halottak több mint 70 százaléka a fekete közösség tagja.

A problémát a Fehér Ház is érzékelte; Donald Trump keddi sajtótájékoztatóján ígéretet is tett arra, hogy „minden rendelkezésünkre álló erővel“ igyekeznek orvosolni ezt a „szörnyű“ problémát.

Az aránytalanság egy, a CNN szerdán publikált elemzésében idézett orvos szerint két szinten is jelentkezik: egyfelől a feketék az összlakossághoz képest relatíve nagyobb arányban fertőződnek meg; másfelől, ha megfertőződtek, akkor rosszabb egészségi állapotuk, illetve a kevesebb gondoskodás miatt nagyobb valószínűséggel halnak bele a fertőzésbe.

A kettős fenyegetés több tényezőre is visszavezethető:

a feketék – a latinókkal együtt – jellemzően nagyobb arányban vállalnak olyan munkákat, melyeket nem lehet otthonról végezni (például kétkezi munkásként, bolti eladóként), ezért nagyobb eséllyel kerülhetnek kapcsolatban a vírussal is;

egy amerikai fekete nagyobb valószínűséggel él egy zsúfoltabb nagyvárosi negyedben, mint egy kertes házas elővárosban vagy vidéki kistelepülésen. Ráadásul az alacsonyabb átlagjövedelem miatt a feketék jellemzősen kisebb és zsúfoltabb lakásokban élnek. A lakhatási statisztikákat tovább rontja, hogy a feketék jelentősen felülreprezentáltak a hajléktalanok és a koronavírusnak fokozottan kitett 2,3 milliós börtönnépesség körében.

