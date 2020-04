Ahol egy állatorvos segítségével állították meg a koronavírust

Legalábbis ha beválik magyar kutatók terve. Ugyanazzal az eljárással, amivel ma egy embertől vett mintát elemeznek, akár 64-et is tesztelhetnének egyszerre, ugyanannyi idő alatt. Csak szervezés kérdése, hogy hány millió mintát elemzünk így villámgyorsan.

A Feröer-szigetek egyike azon öt európai országnak (Lettország, Grúzia, Málta és Liechtenstein mellett), ahol a koronavírus még nem követelt halálos áldozatot. Sőt, a pontosan Izland, Norvégia és Skócia között elhelyezkedő 18 tagú szigetcsoport csaknem 61 ezer lakosa közül összesen egy ember került kórházba a fertőzés miatt.

Pedig március eleje óta összesen 184-en fertőződtek meg, ami lakosságszámra vetítve a világ egyik legfertőzöttebb területévé teszi a Feröer-szigeteket. Csakhogy közben ugyancsak lakosságszámra vetítve itt a legintenzívebb a koronavírus-szűrés is; a szigetcsoport lakosságának több mint tíz százalékát tesztelték (Magyarországon eddig az arány 0,2 százalék). Az országban - a nemzetközi ajánlással összhangban - széles körű egyetértés uralkodik arról, hogy ennek az intenzív tesztelésnek kulcsszerepe van a járvány megfékezésében - szerdára már csak 53 aktív fertőzött maradt –, mint ahogy arról is széles körű egyetértés uralkodik, hogy

ez a siker egy helyi állatorvosnak, Debes Christiansennek köszönhető.

Christiansen a fővárosban, Tórshavnban működő, a halállomány fertőzéseit vizsgáló laboratórium vezetője, és már januárban figyelmeztette a kormányt arra, hogy az akkor még csak a kínai Vuhan tartományt érintő járvány hamarosan náluk is kopogtathat.

Christiansen az alapvetően lazacok fertőzésének szűrésére – ez a tevékenység létfontosságú a nagyrészt halászati termékek exportjából élő szigetcsoporton - szakosodott laboratórium számára gyorsan be is szerezte azokat az alapanyagokat, melyek segítségével a lazacok mellett már emberek szűrését is el tudta kezdeni. Ahogy azt Christiansen a Guardian-nek elmondta,

az átálláshoz nem volt szükség nagy hókusz-pókuszra.

Mivel az addigi tesztanyagnak összesen három komponensét kellett módosítania, és ezeket az alapanyagokat nemzetközi kapcsolatai révén sokkal könnyebben be tudta szerezni, mint a helyi kórházak. Kapacitása is gyorsan bővült, mára akár napi ezer koronavírus-tesztet is meg tud csinálni. Kedden már kizárólag negatív eredmények születtek, és Christiansen magabiztosan állítja, nem valószínű, hogy túl sok fertőzött lenne a szigeteken.

Kristina Háfoss, egy ellenzéki politikus is dicsérte Christiansen kezdeményezőkészségét, illetve a kormány határozottságát:

Ha Dániába kellett volna küldenünk a mintákat kiértékelésre, akkor csaknem egy hétig kellett volna várnunk az eredményre, és nem tudtuk volna ilyen hatékonyan ellenőrzésünk alatt tartani a fertőzés terjedését. (...) A vírus terjedésének nyomon követése rendkívül fontos. Mi fel tudtuk térképezni az összes fertőzéssel diagnosztizált embert és azokat is, akikkel kapcsolatba léptek, majd pedig két hét karanténnal szigeteltük el őket.

A negatív teszteredmények hatására a miniszterelnök, Bárður á Steig Nielsen szerdán bejelentette, hogy április 20-án újra megnyitják a bölcsődéket, óvodákat és az iskolák többségét. Újból beindulhat a sportélet is, egyelőre azonban üres lelátókkal.