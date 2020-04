Koronavírus: gyorsul az orosz járvány, Moszkva kommunikációban erősít

Minden eddiginél gyorsabban 1800 fővel nőtt a fertőzések száma Oroszországban, amely a vírus ellen az információs térben erősít, ha már a számok a kezdetben ígéretesnek tűnőkkel ellentétben egyre aggasztóbbak.

Eközben a gazdaság is súlyosan megszenvedi a károkat, elsősorban az olajár zuhanása miatt, amelynek megállítása csak mérsékelten sikerült az OPEC+, kitermelés visszafogásáról szóló, továbbra is ingatag megállapodása révén.

Eközben az orosz kormány hatósági árak bevezetését tervezi az élelmiszerek terén, miután 10-20 százalékos drágulást tapasztalható a kiskereskedelemben.

Mennyire gyorsul a vírus terjedése Oroszországban?

Milyen képet ad róla az államhatalom?

Lehet-e hatósági tiltással küzdeni a drágulás ellen? Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik, És vannak, akik az Indexet olvassák. Támogass te is!

A sokrétű és nehezen megoldható problémák enyhítésére az állam bevett utat választott: pozitív információs tér uralását írta elő a kormányzóknak - írta a Meduza.io.

Ez azonban a gyakorlatban nem jó híreket, hanem a nagyon is sötét helyzet felfestését és az ott nyújtott aktív állami szerepvállalás hangsúlyozását jelenti.

A kormányzókat ugyan néhány éve ismét közvetlenül választják, nem pedig az államfő jelöli ki, vannak közöttük nem kormánypártiak is, ám a parlamentben képviselt ellenzéki Oroszország Liberális Demokrata Pártja vagy az Orosz Föderáció Kommunista Pártja egyrészt csak erős jóindulattal nevezhető ellenzékinek, másrészt az orosz hatalmi hierarchiában egyébként is hamar alárendelődik a kormányzó az államhatalomnak.

Nyerésre áll a vírus A járvány Oroszország 85 régiójából péntekre immár 82-őt ért el. A gyógyultak száma 97-tel 795-re, a halottaké pedig 18-cal 94-re nőtt. Egy nap alatt 1786 fővel, 11 917-re emelkedett a bizonyított a koronavírus-fertőzések száma. Ez 17,6 százalékos növekedést jelent. A fővárosban 7822, Moszkva megyében 930, Szentpéterváron pedig 408 esetet tartanak számon. Moszkvában az új páciensek 43 százaléka 18 és 45, 36,5 százalék a 46 és 65 év közötti. a 65 évnél idősebbek aránya 3,5, a gyerekeké pedig 5,5 százalék - foglalta össze az MTI.

„A kormányzóknak rendszeresen videós bejátszásokon kell tájékoztatniuk az embereket. A kormányzati ellenőrzés alatt lévő sajtóorgánumoknak és a szintén kontrollált közösségi oldalaknak megfelelő mennyiségű koronavírusról szóló hírt kell kiadniuk. A helyi kormányzat egészségügyi minisztériumainak nyitottságot kell mutatniuk, és kiadniuk valamilyen statisztikát. Az emberekben ki kell, hogy alakuljon annak az érzete, hogy a hatalom dolgozik. Az információs tér uralásának kell dominálnia, hogy ellensúlyt képezzen a valósággal és az álhírekkel szemben is: nincs katasztrófa, küzdünk és győzünk” - foglalta össze az orosz hatalommal kritikus, lettországi központú orosz nyelvű portálnak egy kormányzati forrás.

Éppen ezért Putyin sem a távolmaradást választotta - bár március végén néhány napra eltűnt a friss hírekből az orosz elnök, aki a koronavírus árnyékában olyan alkotmánymódosítást is végigvitt, amely nyomán 2024-ben is indulhat újabb hatéves elnöki mandátumért. Most már heti rendszerességgel szól a lakossághoz koronavírus ügyben, hogy ellensúlyozza a rossz mutatókból kiolvasható nehézségeket.

Az elnök pénteken a járvány miatt bevezetett kijárási korlátozások szigorúbb betartatására utasította a belügyminisztériumot és a nemzeti gárdát. A Kreml honlapján közzétett rendelet értelmében a hatóságoknak pótlólagos intézkedéseket kell tenniük a jogrend és a közbiztonság szavatolása érdekében a vírus terjedése elleni harcban részt vállaló intézményekben és a velük szomszédos területeken. Az utasítás végrehajtásáról április 15-én jelentést kell tenniük, majd naponta kell beszámolniuk a helyzetről - írta az MTI.

Már Kína ódzkodik az oroszoktól

A gyengeség látszatának elkerülésére mindenütt ügyel a Kreml: amikor Belgorod megye hivatalosan pénzt gyűjtött a vállalkozóktól a járvány elleni küzdelemre, a központi hatalom nyomán gyorsan jelezték, hogy természetesen nem kényszerül erre gyengeségből az állam, csupán önkéntes felajánlásokat fogad - hozott egy példát a Meduza forrása.

Ugyanakkor a fenti utasításból és a gyakorlatból sem az tűnik ki, hogy mindez a valóságot tagadó, a járvány adatait elhallgató hozzáállást jelentene, sőt. Az elsődleges az aktív küzdelem érzékeltetése, a baj nagyon is látványos hangsúlyozása, ahogyan ez eddig a korlátozási intézkedésekből, Putyin vagy a járvány legfőbb központja, Moszkva polgármesterének nyilatkozataiból is kiderült.

Vannak, akik azt mondják, ez már a tetőzés, én viszont bizonyossággal állítom, hogy a csúcs még sehol sincs, legfeljebb a lábánál vagyunk, az még nem is a közepe ez még nem az, legfeljebb a közepe.

- idézte Szergej Szobjanyint a Ria Novosztyi.

A korábbi egészségügyi miniszter, a Szövetségi Egészségügyi-biológiai Ügynökség (FMBA) vezetője sem tett senkire rózsaszín szemüveget: Veronyika Szkvorcova szerint a jelenlegi halálozási számok többszörösére kell számítani május végéig, de a helyzet sokkal rosszabbul is alakulhat. "Ha növeljük a teszteket, akkor az előrejelzések legjobb, biológusokból, matematikusokból állaó szakértői szerint még legalább két hét kell, hogy a fertőzéseket jelző görbe kiegyenesedjen. Ezután kell még egy bizonyos idő, hogy a csökkenés meginduljon” - idézte Szkvorcovát a Newsru.com.

Már Kína tart Oroszországtól A helyzet komolyságát mutatja, hogy most már a járvány kiinduló pontját adó Kína aggódik az járvány visszatérésétől Oroszországból, amely februárban épp a vírus átterjedésének megakadályozására zárta le kínai határait és csökkentette a minimumra a légi összeköttetést is Kínával - írta a Reuters. A Vlagyivosztoktól nem messze fekvő, már kínai oldalon lévő Suifenhe városában a fertőzést találtak, ami a Kína északkeleti csücskében lévő tartományban regisztrált betegek 97 százalékát jelenti. A városon keresztül térnek vissza Kínába sokan Oroszországból, ahonnan Moszkva felől, közvetlenül Kínába nem repülhetnek, így belföldi géppel Vlagyivosztokba, onnan pedig szárazföldön mennek át a kínai városba.

Az árdrágítók már a spájzban vannak

A kormány eközben más hatósági eszközökkel is felveszi a küzdelmet a lakosság helyzetét nehezítő jelenségekkel szemben: a kormányfő, Mihail Misusztyin megerősítette, hogy gondolkodnak a hatósági árak bevezetésén az élelmiszereknél, miután 10-20 százalékos drágulást tapasztaltak.

Az Egységes Oroszország kormánypárt parlamenti frakciójának vezetője szerint a drágulás csak a rosszhiszemű kereskedők miatt történt meg. Szergej Nyeverov szerint a temrelőtől a boltokig vezető szállítási láncban minden szakaszon legfeljebb 10 százalékos árnövelést kellene engedélyezni. A házelnök is a kiskereskedelmi hálózatokat vádolta meg azzal, hogy "elveszik az emberektől azt az összeget, amit az államtól segítségként kapnak meg." Vjacseszlav Vologyin név szerit is megemlítette a hálózatokat - amelyek java nem külföldi tulajdonú.

Az áremelkedés helyenként valóban nagy, a nem létfontosságú élelmiszerek esetében is: egy kilogramm gyömbér ma már hússzorosába kerül, 1500 rubelbe - kb. hatezer forintba - de helyenként 28 ezer forintnak megfelelő összeget is elkérnek érte.

Ez az árnövekedése állítólag annak az álhírnek köszönhető, amely szerint a gyömbér hatékony védelmet nyújt a koronavírus ellen.

Szerényebb árdrágulást azonban tudomásul vesz az állam: a Szövetségi Monopóliumellenes Ügynökség (FASZ) szerint a konzerv, teák, kávé, kakaó esetében a 20 százalékos árnövekedés igazolható.

Az inflációt fűti a gyengülő rubel is, amely az élelmiszerimportot drágítja. Igaz, a Krím elfoglalása miatt bevezetett, Oroszországgal szembeni szankciók elmúlt öt évében jelentősen nőtt az orosz élelmiszeripar, amivel csökkent az élelmiszer importja.

Kedvező gazdasági következmény az egyébként nehézséget okozó szankciók nyomán lehetséges volt, hasonló következmények esélye azonban a koronavírus kapcsán távlatokban sem látszik.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin videokonferencia keretében tárgyal a helyi önkormányzatok vezetőivel a Moszkva melletti elnöki rezidencián 2020. április 8-án. Fotó: MTI/AP/Szputnyik/Alekszej Druzsinyin)