Horvátországban napokig várt egy idősotthon, mielőtt jelentette volna a vírus megjelenését

Először emelkedett 500 fölé a fertőzöttek száma Romániában, míg Horvátországban és Szlovéniában tíz fölött azoknak az idősotthonoknak a száma, ahová az elmúlt napokban betört a vírus. Szinte az összes szomszédos országban történt az elmúlt 24 órában haláleset. Ez történt a szomszédos országokban szombaton koronavírus-ügyben:

Horvátországban egy nap alatt 39-cel nőtt a fertőzöttek száma, szombatra 1534 regisztrált betegnél tart összesen az ország. Az elmúlt két napban az eddiginél gyorsabban növekedett a fertőzöttek száma, ennek az az oka, hogy a vírus bejutott a horvát idősotthonokba is, a spliti otthonban 42 lakónál és 11 dolgozónál mutatták ki a vírust, egy ember életét vesztette. Itt 10 napja tudtak arról, hogy a fertőzés bejutott hozzájuk, de csak pár napja értesítették a járványügyet. Azóta további 14 otthonban jelent meg a koronavírus.

Eddig a horvátoknál összesen 21-en haltak meg, de az elmúlt 24 órában nem hunyt el senki, a gyógyultak száma pedig jóval magasabb, eddig 323 embert nyilvánítottak felépültnek. A horvát belügyminiszter, Davor Bozinovic azt is jelezte egy hete, hogy a helyzetet nehezíti, hogy a horvát rendőrségnek egyre több a dolga a rendeletszegőkkel, karanténelhagyókkal - még annak ellenére is, hogy a szabályszegésért 8000 kunás (kb. 370 ezer forintos) pénzbírság jár.

Elérte a fertőzés az idősotthonokat Szlovéniában is, ahol az összes megfertőzött (jelenleg 1188) felét az idősotthonok lakói és az ott dolgozó személyzet, valamint az egészségügyben dolgozó orvosok és nővérek teszik ki. Az országban egy nap alatt 28 új fertőzöttről számoltak be a hatóságok, illetve 5 újabb elhunyttal 50-re emelkedett a vírus áldozatainak száma. A fertőzés már 10 idősek otthonában megjelent, az elhunytak jelentős része 60 év feletti: a válságkabinet azonban azt nem erősítette meg, hogy az eddigi áldozatok idősek otthonában éltek-e, írja az MTI.

Romániában az MTI szerint először emelkedett 500 fölé a 24 óra alatt diagnosztizált új esetek száma. Az 523 új beteggel összesen 5990-re emelkedett az országban az összes fertőzöttek száma, összesen 282 áldozata volt a vírusnak eddig, ebből 25-en az elmúlt 24 órában haltak meg. 25-tel nőtt a súlyos betegek száma is, jelenleg 208-an vannak Romániában intenzív osztályon. A hivatalos adatok szerint 694 román állampolgár betegedett meg külföldön, közülük 43-an haltak meg a vírus miatt. A kór gócpontjának továbbra is a moldvai Suceava megye számít.

Szerbiában szombatra 275-tel nőtt az új koronavírusos esetek száma. Az országban 24 óra alatt 3 ember vesztette életét a koronavírus miatt, összesen 75-en haltak meg. Az országban jelenleg szigorú kijárási tilalom van érvényben, eszerint pénteken délután öttől húsvét hétfő délutánjáig tilos az állampolgároknak elhagyniuk lakásaikat. Kivételt csak a kutyasétáltatók képeznek, ők a hétvégén reggel 8 és 10, valamint este 11 és éjfél között mehetnek ki háziállataikkal, de maximum 200 méternyire. A 65 év felettiek délután négy és reggel hét között hagyhatják el otthonaikat, ebben az időben kell intézniük bevásárlásaikat is.

Ukrajnában egy nap alatt négy új esettel, 73-ra nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma szombatra, az igazolt fertőzötteké pedig 308-cal 2511-re - közölte az egészségügyi minisztérium. A betegségből eddig 79-en gyógyultak fel. Viktor Ljasko egészségügyiminiszter-helyettes, országos tisztifőorvos szombati online sajtótájékoztatóján közölte, hogy már nincs az országban egyetlen megye sem, amelybe ne terjedt volna át a vírus: az ukrán helyzetről részletesebben itt írtunk.

Ausztriában az elmúlt 24 órában 18-an haltak meg a vírus miatt, ezzel 337-re emelkedett az összes halálos eset száma. Jelenleg 246-an vannak kritikus állapotban, de a fertőzés kezdete óta több mint 6 ezren gyógyultak meg. Péntek este megszólalt az osztrák sajtó előtt Werner Kurz, Ischgl polgármestere is, aki azt mondta, "sem Tirol tartomány, sem pedig Ischgl vezetése nem követett el mulasztást" a koronavírussal kapcsolatban. Ischgl-ben található az a síparadicsom, ahonnan egész Európába szétterjedt a vírus.

Szlovákiában szombatra mindössze 13-mal nőtt a koronavírusos esetek száma, nem hunyt el senki a vírus következtében. Az országban április 6-án jelentették be az első két halálos esetet, és mivel a héten növekedett az újonnan diagnosztizált esetek száma, ezért az ország részleges kijárási tilalmat vezetett be szerdától: ez nem vonatkozik a munkába járásra, a bevásárlásra, az orvoslátogatásra, a természetjárásra, illetve néhány más kivételre. A szlovák kormány emellett úgy döntött, április 17-ig visszaállítják a határellenőrzést is.

(Borítókép: halárus a zágrábi piacon. Ftó: Denis Lovrovic / AFP)