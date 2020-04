Már az Egyesült Államokban van a legtöbb koronavírusban meghalt áldozat

Az Egyesült Államokban még mindig sokan halnak meg a járványban, de vannak jó jelek is.

Kedden és szerdán is közel kétezer áldozata volt a koronavírusnak a leginkább sújtott Egyesült Államokban. A járvány meglepte a vidéki településeket, odavágott a legkiszolgáltatottabb közösségeknek. Már négymillió fertőzött is lehet, a kormány a tagállamokkal van versenyfutásban a létfontosságú eszközökért.

Az Egyesült Államokban szedte eddig a legtöbb halálos áldozatot a koronavírus-járvány a világon. A szombati adatok szerint összesen 20 135-en-an haltak meg az USA-ban, többen, mint az eddig leginkább sújtott 60,3 millió lakosú Olaszországban, ahol 19 468 halálos áldozatot regisztráltak.

A 328 milliós lakosságú USA-ban szombaton 1388 új halálesetet és 18 123 új fertőzést jelentettek a Worldometers adatai szerint.

Bár még sokan megbetegszenek, egyre kevesebben kerülnek kórházba a koronavírus miatt, mondta sajtótájékoztatón, az amerikai gócpontnak tekinthető New York állam kormányzója, Andrew Cuomo.

Az Egyesült Államokban összesen több mint ötszázezer fertőzött van, de messze kiemelkedik a tagállamok közül New York, ahol 172 ezer esetet és közel kilencezer halálos áldozatot tartanak nyilván. A sok kritikus állapotban lévő beteg miatt az egészségügyi ellátórendszer és mentősök is leterheltek, ha Cuomo értesülései jók, akkor egy kicsit most fellélegezhetnek.

A kormányzó azt mondta sajtótájékoztatóján, hogy a kórházi ápolásra szorulók száma elérte a csúcspontot, egy darabig állandósult is ez az állapot, de már csökken a kórházi kezelésre szorulók aránya. „Még több ember lesz fertőzött, még sok ember kerül kórházba, de már alacsonyabb számaink vannak" – mondta.

New York polgármestere, Bill de Blasio arról számolt be, hogy 343 hajléktalannál mutatták ki a koronavírust. Húszan bele is haltak betegségbe, 37-en felépültek, 139-et valamelyik ellátóhelyen izolálták, 81-en még mindig kórházban vannak, és 35-en öntkéntes karanténba vonultak.

De Blasio azt tervezi, hogy a közel hatezer embert kihoz a hajléktalanszállókról, és hotelszobákban helyezi el őket április 20-ig, ezzel is növelné az izolációjukat.