USA: félmillió fölött a koronavírus-fertőzöttek száma

Magyar idő szerint szombat reggelre virradóra átlépte a félmilliót a koronavírus-fertőzöttek száma az Egyesült Államokban. Csak New York államban több mint 170 ezer fertőzöttek regisztráltak, itt az egymillió lakosra jutó fertőzöttek száma megközelíti a 9000-et (ennél csak két törpeállamnak, San Marinónak és Vatikánnak rosszabb a mutatója).

Az amerikai halottak száma a legfrissebb adatok szerint 18 747, míg a gyógyultaké 27 314, vagyis az aktív esetek száma meghaladja a 450 ezret. Az amerikai járványügyi szakértők szerint ráadásul a helyzet a következő napokban tovább romlik. A járványügyi intézkedéseket irányító kormányzati munkacsoport napi sajtótájékoztatóján Deborah Birx járványügyi szakember azt mondta, hogy

bár biztató jelek mutatkoznak, a járvány még mindig nem érte el a csúcspontját az Egyesült Államokban.



Ezen a tájékoztatón Donald Trump elnök arról is beszélt, hogy május elejéig még biztosan nem lehet enyhíteni az elrendelt korlátozásokat és megindítani a munkát (erről részletesen itt olvashat) . Közölte azt is: a jövő héten "bejelentést tesz" az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) nyújtott amerikai pénzügyi hozzájárulásról, további részleteket azonban nem mondott. De azt tudni lehet hogy az elmúlt napokban többször élesen bírálta a WHO főigazgatóját, Kína iránti elfogultságot vetve a szemére.