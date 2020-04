Amerikában már májusban megkezdődhet a szigorú korlátozások feloldása egyes államokban

Valószínűleg májusban megkezdődhet a koronavírus-járvány miatt elrendelt egyesült államokbeli szigorítások fokozatos feloldása - jelentette ki Anthony Fauci, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó amerikai intézet igazgatója, a járványra vonatozó kormányzati intézkedéseket irányító munkacsoport tagja vasárnap a CNN hírtelevízióban, írja az MTI.

A járványügyi szakember hangsúlyozta, hogy a szigorú intézkedések

csakis fokozatosan, tagállamonként eltérő időben és a helyzetnek megfelelően oldhatók fel.

Leszögezte, hogy egészen más a helyzet például New York államban, amelyet a leginkább sújt a járvány, mint a középnyugati Arkansas államban.

Reméljük, hogy e hónap végére már körbenézhetünk és megkérdezhetjük, van-e okunk arra, hogy óvatosan és biztonságosan megkezdhessük az újranyitást? Ha igen, csináljuk, ha nem, akkor továbbra is kuporogjunk csak otthon!

- fogalmazott.

Fauci többször is hangsúlyozta, hogy az újraindítás nem lesz egyszerű, és az egyes tagállamok kormányzóinak kell mérlegelniük a lehetőségeket. Mint mondta: eddig is "mély benyomást" gyakorolt rá, hogy a kormányzók milyen bölcsen mérlegelik a járványhelyzet és a szigorú intézkedések miatti gazdasági leállás következményei közötti egyensúlyt.

Úgy gondolja, hogy a novemberi elnökválasztáson az urnákhoz járulhatnak az amerikaiak, bár hozzátette, hogy lehetségesnek tartja a járvány újabb hullámát, amely esetleg mégis befolyásolhatja a választási folyamatot.

"Nem akarok pesszimista lenni, de mindig megvan az esélye annak, hogy ősszel, vagy a tél elején újra kitörhet a járvány"

- fogalmazott. Fauci reagált a The New York Times című lap vasárnapi cikkére is, amelyben azt írták, hogy ő és más egészségügyi szakemberek már február 21-én szigorú intézkedéseket sürgettek a járvány terjedésének lassítására, de Donald Trump amerikai elnök nem fogadta meg ezeket. "Már többször elmondtam, hogy mi ajánlásokat teszünk, és ezeket gyakran elfogadják, néha nem" - mondta.

A Fehér Ház március közepén jelentette be a vírus terjedésének lassítását célzó intézkedéseket, köztük a társadalmi távolságtartásra vonatkozó ajánlást, és március végén pedig meghosszabbította ezeket április végéig. Stephen Hahn, az élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet vezetője az ABC televíziónak adott interjújában kifejtette: a járvány még nincs a csúcspontján, de "közel áll hozzá". Mint mondta: az új típusú koronavírus terjedése nagyon gyors, ezért naponta kell értékelni a helyzetet. Mindazonáltal leszögezte: "már látszik a fény az alagút végén".

Tom Inglesby, a Johns Hopkins egyetem és kórházközpont egészségbiztonsággal foglalkozó központjának igazgatója a Fox televízióban - szintén a The New York Times cikkére reagálva - úgy vélekedett, hogy ha a felelős döntéshozók hallgattak volna az egészségügyi szakemberek első tanácsaira, akkor az ország ma sokkal jobb helyzetben volna.

Ha egyes figyelmeztetésekre korábban reagálunk, akkor ma jobb lenne a helyzet, legalábbis ami a védőmaszkokat, védőfelszereléseket és a kórházak felkészültségét illeti

- fogalmazott a szakember. Inglesby szintén hangsúlyozta, hogy nem szabad túlságosan erőltetni a gazdaság újraindítását. "A járvány most van a csúcspontján. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a csökkenés gyors lesz" - mondta. Óvatosságot javasolt, mert szerinte könnyen előfordulhat, hogy "újra megteremtjük a március elejei körülményeket".

A Johns Hopkins egyetem és kórház vasárnap déli adatai szerint az Egyesült Államokban 532 339 volt a diagnosztizált fertőzöttek és 21 418 a koronavírusos fertőzés miatt kialakult Covid-19 betegségben elhunytak száma.

(Borítókép: Üzenetek az egészségügyi dolgozóknak egy new york-i kórház bejárata előtt. Fotó: Mike Segar / Reuters)