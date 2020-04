India meghosszabbítja a kijárási tilalmat

910 új megfertőződést és 34 új koronavírusos halálesetet regisztráltak Indiában az elmúlt 24 órában. Ezzel a hivatalos adatok szerint a járványban eddig összesen 8356 fertőzöttet és 273 halálesetet tartanak nyilván – írja a CNN az india egészségügyi minisztérium bejelentése nyomán. A Worldometer összesítése közben már 8504 fertőzésről és 289 halálesetről számol be. A gyógyultak száma az adataik szerint 972, a jelenleg is betegnek számító aktív eseteké 7243. A valós fertőzésszám feltehetően ennél jóval magasabb.

Indiában eddig szombaton ugrott a legnagyobbat a fertőzések száma, akkor 1035 új esetet regisztráltak egyetlen nap alatt. A legtöbb eddigi megfertőződést Mahárástra államból, illetve az ország fővárosából, Újdelhiből jelentették. Előbbiben 1761 esetre 127 halálozás jut, utóbbiban 1069 az összes fertőzés és 19 az áldozatok száma.

Közben az országban az eredetileg kedden lejáró korlátozó intézkedések meghosszabbításáról döntöttek – írja a BBC Arvind Kejriwal, Delhi szövetségi terület vezetőjének Twitter-bejegyzése alapján. Kejriwal azt írja, jó döntésnek tartja, hogy Narendra Modi miniszterelnök a hosszabbítás mellett döntött. Szerinte India jelenleg azért áll jobban sok más országnál, mert korán rendelt el korlátozásokat, de ha ezeket idő előtt feloldanák, minden előnyük odaveszne. (Hivatalos bejelentés a központi hosszabbításról egyelőre nem érkezett, de három állam már bejelentette a maga hosszabbítását.)

Fotó: Francis Mascarenhas / Reuters Rendőrök menetelnek az egyik legnagyobb nyomornegyedben Mumbaiban a korlátozó intézkedések meghosszabbítása után 2020. április 11-én

India március 24-én záratta be az országban a nem létfontosságú üzleteket, és mind az 1,3 milliárd lakosra kiterjedő kijárási tilalmat vezetett be, március 25-től pedig az egész országot lezárták. A légi, közúti és vasúti közlekedést is felfüggesztették. India még mindig viszonylag a járvány elején jár, Modi szerint a következő három-négy hét kritikus lesz, ekkor fog kiderülni, mekkora hatásuk van a közösségi érintkezést korlátozó lépéseknek. Ha a járvány elszabadulna a különösen nagy népsűrűségű országban, az szakértők szerint humanitárius katasztrófához vezethetne.

A korlátozások az egész gazdaságot megviselik, de a legsúlyosabban a legszegényebb réteget érintik. Az országban tartózkodó nagy számú vendégmunkás munka nélkül maradt. Korábban Szúrat városában több százan a korlátozásokat megszegve utcára vonultak, és a hazaengedésüket követelték, illetve utakat zártak le és autókat gyújtogattak. A rendőrök körülbelül nyolcvan főt őrizetbe is vettek.