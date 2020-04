Ukrajnában 26 gyerek kapta el a vírust, Szlovénia úgy véli, náluk tetőzött a járvány

Romániában hétvégén kevesebbet tesztelnek, ezért eshetett durván az új fertőzöttek száma. Szlovénia a járvány tetőzéséről beszél, de a küzdelem végéről még korántsem. Horvátország egészségügyi védőfelszereléseket kapott, Ukrajnában megugrott az új esetek száma: ezek történtek a szomszédos országokban vasárnap koronavírus-ügyben.

Horvátországban az előző naphoz képest 66 új fertőzöttet diagnosztizáltak, ami szombathoz képest kisebb növekedést jelent (ekkor 39 új beteget jelentettek). Míg szombatra nem halt meg senki, addig vasárnapra ketten is elhunytak, összesen 23-ra nőtt a horvát halálos áldozatok száma. Az országba vasárnap újabb egészségügyi védőfelszerelések érkeztek Kínából, ezek értéke az 5 millió dollárt is meghaladja, írja az MTI.

Szombaton derült ki, hogy számos horvát idősotthonba is bejutott a vírus, a spliti otthon például 10 napja tudott a betegség megjelenéséről, de csak pár napja szólt róla a járványügynek. Az országnak a rendeletszegőkkel is folyamatosan gyűlik a baja, a hatóságok a húsvét miatt még az eddiginél is szigorúbban ellenőrzik most a kirándulóhelyeket, parkokat, tereket.

17 új fertőzöttet és 3 halálesetet jelentettek a szlovén hatóságok vasárnapra. Szlovéniában két hétről egy hétre csökkentették a házi karantén hosszát azok számára, akik átlépik a határt. Janez Jansa kormányfő húsvéti köszöntőjében azt mondta,

bár a járványügyi szakemberek úgy értékelték, a járvány tetőzött az országban, annak még nincs vége.

Az ország idősotthonai közül már 10-ben megjelent a betegség, a szlovén fertőzöttek felét az idősotthonok lakói és az ott dolgozó személyzet, valamint az egészségügyben dolgozó orvosok és nővérek teszik ki.

Romániában egy nap alatt 310 új fertőzöttet diagnosztizáltak, ami jelentős esést mutat azután, hogy szombaton a vírus megjelenése óta először emelkedett 500 fölé a napi új betegek száma: a stratégiai kommunikációs törzs azonban azzal magyarázta a heti átlag alá eső számot, hogy hétvégén kevesebb tesztet dolgoznak fel a laboratóriumok. Összesen eddig 306 ember vesztette életét a betegség miatt, 24-en az elmúlt 24 órában hunytak el.

10 ember vesztette életét egy nap alatt Ukrajnában, 83-ra nőtt a halálos esetek száma. Míg szombaton 73 új fertőzöttet diagnosztizáltak, addig vasárnap 266 új betegről számolt be az egészségügyi minisztérium: az ukrán országos tisztifőorvos, Viktor Ljasko kiemelte, hogy a 266 új betegből 26-an gyerekek.

Az országban egy nap alatt 9 embert kellett lélegeztetőgépre kapcsolni, jelenleg 54-en vannak súlyos állapotban. Ljasko sajtótájékoztatóján azt is kiemelte, az elhunytak 85,5%-a 50 év feletti volt, 82%-a krónikus betegséggel küzdött. Ukrajnában összesen 2777 fertőzött van, ebből 416 található a fővárosban, Kijevben.

Továbbá hatan meghaltak a szigorú kijárási tilalom alatt lévő Szerbiában, ez a szám a szombati duplája. Ausztriában 13 áldozatot követelt a vírus, de az országban sokadik napja több a gyógyultak száma, mint az új eseteké.