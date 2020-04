Pánikszerű felvásárlási láz tört ki Törökországban, lemondott a belügyminiszter

Bejelentette lemondását Süleyman Soylu török belügyminiszter, miután a kormány hibája miatt pénteken este több városban pánikszerű felvásárlásba kezdett a lakosság, írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung. A politikus a Twitteren közölte: minden felelősséget vállal a pénteken elrendelt kijárási tilalom és annak következményei miatt, és továbbra is Erdogan feltétlen híve marad.

A török kormány pénteken este 10 órakor jelentette be, hogy éjféltől kijárási tilalmat vezet be több városban a koronavírus terjedése miatt. A meglepetésszerűen bejelentett 48 órás kijárási korlátozás 31 várost, illetve tartományt érintett, köztük Istanbult, Ankarát és Izmirt is.

Az intézkedés kommunikációjánál azonban hatóságok súlyos hibát vétettek. Csak 2 órával a kijárási tilalom előtt jelentették be a szigorú intézkedést, annak részleteit pedig nem közölték a lakossággal.

Pénteken este ezért több városban pánikszerű felvásárlásba kezdett a lakosság, és nagyobb csoportokban gyülekezni kezdtek a felháborodott és tanácstalan emberek. A politikus a kormánypárti Hürriyet című napilapnak azt mondta: nem látta előre, hogy ez fog történni, sőt más országok példájából kiindulva pont abban az esetben számított hasonlókra, ha a tilalomról két-három nappal előre értesítik a lakosságot. "Ezt akartuk elkerülni" - hangsúlyozta.

Törökországban vasárnapra 56 956-ra nőtt a fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában 97 új halálesetet regisztráltak, a Covid-19 betegségben eddig 1198-an haltak meg.

Mint megírtuk: a török kormány hosszú ideig nem vette komolyan a járványt, illetve igyekezett eltitkolni azt. A járvány aztán három hét alatt mérgesedett el Törökországban.