Az idősotthonokból kerül ki a halottak fele több európai országban is

A koronavírus-járvány minden második áldozatát az idősotthonokban szedi több európai országban is – állapítja meg a brit elitegyetem, a London School of Economics (LSE) adatsora. A kutatók az olasz, spanyol, francia, belga és ír adatokat nézték át ebből a szempontból, és az előzetes eredmény szerint az idősotthonok érintettsége annál is nagyobb, mint amit általában gondolni szokás.

Előbb Spanyolországból jöttek rémisztő hírek tömeges idősotthoni halálozásokról és magukra hagyott, agonizáló öregekről, később Franciaországban és máshonnan is nagy mortalitásról számoltak be. Legutóbb Belgiumban ismerte el a kormény, hogy az idősotthonokban „még nincs ellenőrzésük alatt a helyzet”, miután a brüsszeli 146 idősotthonból 116-ban van jelen a fertőzés. Magyarországon a Pesti úti idősek otthonában idáig hivatalosan 198 fertőzöttet találtak és nyolcan haltak meg ott a járványban, az ügyben politikai felelőségkeresés is zajlik a fenntartó főváros és a kormány között, de más hazai idősotthonokban is terjed a vírus.

Az LSE összegzése szerint az öt vizsgált dél- és nyugati-európai országban a halálos áldozatok nagyjából fele (42 és 57 százalék között) az idősotthonokból kerül ki. Nem mindenhol pontosak ilyen szempontból a hivatalos adatok, Ngy-Britanniában például az utolsó (bár most már kéthetes) adatok szerint csak 20 koronavírushoz köthető haláleset történt az otthonokban, szakértői becslések azonban a valós számot ott is ezer fölé teszik. A legpontosabb az ír állami nyilvántartás, mely szerint a szigetországban az összes koronavírusos halálozás 54 százaléka idősotthonokban volt. Bár a nyilvántartás módszerei nem egységesek, közelítőleg hasonló adatok látszanak Olaszországban, Franciaországban, Belgiumban és Spanyolországban is.

