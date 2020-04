Amerika közeledik a járványgörbe csúcsához

Az amerikai járványügyi központ (CDC) vezetője, Dr. Robert Redfield szerint az Egyesült Államok közeledik az új típusú koronavírus-fertőzés járványgörbéjének tetőzéséhez, amire számítása szerint remélhetőleg már a héten sor kerülhet.

Redfield egy televíziós műsorban nyilatkozva mondta, hogy reményei szerint már a héten meglesz az az nap, amikor elkezd csökkenni a napi új fertőzések száma, és igyekeznek országszerte stabilizálni a járványhelyzetet.

Az Egyesült Államokban a hétfői (nem végleges) adatok szerint több mint 560 ezer fertőzöttet és 22 115 halálos áldozatot regisztráltak, az aktív esetszám pedig már 505 500 fölött járt vasárnap. A napi új esetszámban volt egyébként némi hullámzás az elmúlt időszakban, az eddigi abszolút csúcsot április 4-én érték el egy nap alatt 34 196 új regisztrált esettel, majd egy nagyobb, majdnem 10 ezres beesés után április 10-re ismét napi 33 500 fölé kúszott a frissen regisztrált esetek száma – azóta viszont a hétvégén két napon át csökkenő volt a tendencia.

Redfield beszélt arról is, hogy nem lehet egységként beszélni az Egyesült Államokról a járványhelyzetben, hanem sok kis területként kell vizsgálni a szituációt, és így kell felmérni az esetleges enyhítéseket vagy szigorításokat.

Ez a járvány az ország egyes részeit különböző módokon érintette. Nagyon óvatosan vizsgáljuk az adatokat, megyéről megyére haladva, és így mérjük fel a helyzetet

– mondta.

Hozzátette Redfield azt is, hogy számos követelménynek kell megfelelni a járvány elleni védekezés alatt, mielőtt jelentősen lazíthatnak a korlátozásokon – többek között növelni kell az egészségügy kapacitását, hogy lehetőség legyen az esetek korai kiszúrására, az elkülönítésekre és az esetek kontaktkutatására.

És ezek után sem egy nagy, drasztikus lépésre kell számítani, hanem lépésről lépésre haladnak majd. Megköszönte ugyanakkor az amerikai állampolgárokat, amiért fegyelmezetten tartják a távolságtartás szabályait, ennek köszönhetően is sikerült a vártnál alacsonyabban tartani a halálozási rátát – még úgy is, hogy a jelenlegi mortalitás is magas, de sokkal rosszabb is lehetett volna, ha nem ismerik fel az emberek, mekkora a probléma.