700, otthonában meghalt koronavírusost gyűjtöttek össze Ecuadorban

Az ecuadori rendőrség több mint 700 holttestet gyűjtött Guayaquilben, ország legnagyobb városában.

- írta vasárnap az MTI. Az emberek többsége valószínűleg a koronavírus-fertőzés valamelyik szövődményébe halt bele otthonában.

A latin-amerikai országban Guayaquilben a legrosszabb a járványhelyzet. A kórházak tele vannak betegekkel, a temetkezési vállalatok pedig nem győzik eltemetni a halottakat. Már április elején jelentette a média, hogy a tengerparti városban a hatóságok kénytelenek tengeren odaszállított hűtőkonténerekben elhelyezni a holttesteket. Miután a közösségi médiát ellepték az utcán hagyott holttestekről készült képek, a kormány felállított egy különleges járványügyi csoportot.

A rendőrökből és katonákból álló különleges járványügyi csoport három héttel ezelőtt kezdte meg munkáját. Az az egység tájékoztatóján nem derült ki, hogy az összegyűjtött holttestek közül hány volt vagy lehetett koronavírusos betegé. Jorge Wated, a különleges alakulat parancsnoka ugyanakkor azt elmondta, hogy az összegyűjtött holttestek közül mintegy 600 azonosított embert már eltemettek a város két temetőjében.

A legfrissebb hivatalos adatok szerint Ecuadorban 7500 az igazolt fertőzöttek száma, és ebből 333-an haltak meg a betegségben azóta, hogy a vírus február 29-én megjelent az országban. Guayas tartományban jegyezték fel a fertőzések 72 százalékát, ezen belül Guayaquil városban mintegy 4000 a fertőzöttek száma.

Az eset érzékelteti, hogy a koronavírus a hivatalos halálozási adatoknál jóval több halálos áldozatot is követelhet, különösen akkor, ha az egészségügyi rendszer túl van terhelve. Ahogy ebben a cikkben említettük, héten New York város egészségügyi bizottságának elnöke is arra figyelmeztetett, hogy a városban napi 180-195-en halhatnak meg otthonukban koronavírus-fertőzés miatt úgy, hogy soha nem kerülnek be a hivatalos statisztikákba.