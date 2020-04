Egy indiai rendőr egyik kezét levágták egy karddal, hat másik rendőr pedig megsebesült, amikor megtámadták őket, miközben a koronavírus-járvány miatti lezárások betartását felügyelték az észak-indiai Pundzsáb államban, írja a CNN. A rendőr kezét közel nyolcórás műtét során varrták vissza.

A rendőrök egy ellenőrzőpontnál állítottak meg egy járművet, benne hét emberrel. Érvényes kijárási iratokat kértek tőlük, amire válaszul az egyik harcos szektához tartozó emberek a rendőrökre támadtak. Elmenekültek a helyszínről, de később őrizetbe vették őket a rendőrök.

Egy nap alatt 796 új igazolt fertőzöttet regisztráltak Indiában, ezzel hétfőre 9152-re nőtt az összes eset száma. 35 újabb áldozata van a járványnak, eddig 308-an haltak meg, jelentette be az ország egészségügyi minisztériuma. A Worldometer összesítése szerint több mint ezren meggyógyultak. Vasárnapig összesen 195 748 mintavételt végeztek el az 1,3 milliárd lakosú országban. A legtöbb eddigi megfertőződést Mahárástra államból, illetve az ország fővárosából, Újdelhiből jelentették.

Szombaton három indiai állam is bejelentette, hogy legalább április 30-ig meghosszabbítja a kijárási korlátozásokat. Narendra Modi indiai miniszterelnök még nem jelentette be hivatalosan, hogy az országos lezárást is meghosszabbítja-e keddtől, de Delhi főminisztere vasárnap azt írta, Modi emellett döntött.

Közben arról érkeztek hírek, hogy kisiskolás módszerrel tanított móresre szabálytalankodó turistákat a rendőrség egy indiai városban: 500-szor kellett leírniuk, hogy „nem tartottam be a kijárási tilalom előírásait, és ezért bocsánatot kérek”.

Tíz izraeli, mexikói, ausztrál és osztrák turistát sújtottak a szokatlan büntetéssel az észak-indiai Risikesben, amelyet a Beatles együttes tett világhírűvé, amikor tagjai 1968-ban a Himalája lábánál fekvő város egyik szentélyébe vonultak vissza spirituális nyugalmat keresve.

A térségben még több mint 700 külföldi turista tartózkodik. Az itteni szállodák a jövőben csak egy helyi segítő kíséretében engedélyezhetik vendégeiknek a hotel elhagyását, írja az MTI.