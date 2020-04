Több mint 2500 új orosz fertőzött egy nap alatt

Hétfőre megint minden korábbinál több, 2558 új igazolt koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Oroszországban, írja a Guardian. Ezzel összesen már 18 328-ra emelkedett az igazolt esetek száma, a legtöbb oroszországi eset a fővárosban, Moszkvában koncentrálódik.

A járványnak 148 áldozata van, egy nap alatt 18-an haltak meg. Eddig 1470-en gyógyultak fel a betegségből.

Oroszországban kezdetben ígéretesnek tűntek a statisztikák, de aztán meredeken megindult felfelé a napi esetek száma. Eközben a gazdaság is súlyosan megszenvedi a károkat, elsősorban az olajár zuhanása miatt, amelynek megállítása csak mérsékelten sikerült az OPEC+, kitermelés visszafogásáról szóló, továbbra is ingatag megállapodása révén. Az orosz kormány hatósági árak bevezetését tervezi az élelmiszerek terén, miután 10-20 százalékos drágulást tapasztalható a kiskereskedelemben.

Hekkerek akadályozzák a moszkvai kijárást

Az orosz fővárosban és Moszkva megyében hétfőn lépett életbe az a rendelet, amely egy digitális kóddal teszi csak lehetővé a tömegközlekedési eszközök és a magángépkocsik használatát, ám a kódok kiadását végző honlapot hakkertámadás érte, és a rendszer működését csalók is nehezítették, írja az MTI, hozzátéve, hogy a belügyminisztérium közlése szerint bűnözők hamis sms-ekkel próbálják meg félrevezetni az embereket, azt állítva, hogy a címzettek megsértették a karanténelőírásokat, ami miatt bírságot kell átutalniuk egy bankszámlára. Szerdától már a taxikat is csak ilyen kóddal rendelkező utasok vehetik majd igénybe.

Konsztantyin Koszacsov, az orosz parlamenti felsőház külügyi bizottságának elnöke az Euronews hírtelevíziónak nyilatkozva kifogásolta, hogy az európai uniós országokban "dezinformáció" terjed az oroszországi járványhelyzetről. Valótlannak nevezte azokat az állításokat, amelyek szerint a Kreml torzítja a Covid-19-re vonatkozó adatokat, vagy hogy az állapotok súlyosabbak az olaszországinál és a spanyolországinál.

Az eszkalálódó oroszországi járványról, illetve az orosz kormány erre adott kommunikációs válaszlépéseiről ebben a cikkben írtunk részletesebben.

Rosszabbodik az ukrán helyzet is

Az elmúlt napokban Ukrajnában gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedésének üteme: hétfőre egy nap alatt az igazolt fertőzött száma 325 új esettel 3102-re, a betegségben elhunytak száma tíz újabb halálos áldozattal 93-ra nőtt, a gyógyultak száma pedig már 97 - közölte az egészségügyi minisztérium nyomán az MTI.

Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter hétfőn elmondta, hogy az igazolt fertőzöttek között 12 beteg és összesen 85 egészségügyi dolgozó is van. A miniszter arról is beszélt, hogy vasárnap 77-en kerültek kórházba, köztük egy gyerek és 7 egészségügyi dolgozó, és hárommal nőtt a lélegeztetőgép használatát igénylő betegek száma. A miniszter elmondása szerint jelenleg napi 2,5-3 ezer tesztet végeznek, és a tesztelést kiterjesztették minden tüdőgyulladásos betegre is. Az országban az év eleje óta pedig már 32,5 ezer tesztet végezte el.

Közben az ukrán sajtó arról számolt be, hogy előző nap több városban – megsértve a legfeljebb tíz főben maximált karanténkorlátozást – nagyobb tömegek gyűltek össze a templomok előtt az ilyenkor hagyományos fűzfaágszentelésre. Az emberek zsúfoltan álltak, nem tartottak egymás között kellő távolságot, és többen nem viseltek arcmaszkot sem. A szertartásokat a legtöbb helyen az egyházegyesítés után is Moszkvához hű ukrán ortodox egyházi "szárny" papjai végezték. Templomok előtti gyülekezésekről érkeztek képek és videofelvételek főként a nyugati országrészből, Csernyivci megyéből – ahol a főváros után a legtöbb a fertőzött –, Rivnéből és Luckból, valamint a dél-ukrajnai Odesszából is.