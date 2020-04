Meghalt egy 17 éves beteg is az Egyesült Királyságban

Újabb 717 beteg vesztette életét a koronavírus miatt az Egyesült Királyságban, írja a Sky News. Ez csökkenő ütemet jelez az előző napokhoz képest, pénteken 980 esetről számoltak be, szombaton 917-ről, vasárnap 737-ről. A jelentési csúszások miatt ez egyébként nem azt jelenti, hogy mindenki vasárnap vagy hétfőn halt meg, 537 mostani halálozás április 1-11 között történt, de csak most kerültek be a nyilvántartásba.

Ők mind kórházban haltak meg, és a most bejelentett halálesetek közt szerepel egy 17 éves áldozat is. A mostani áldozatok közül 40-nek semmilyen más ismert betegsége nem volt, utóbbiak 37-98 év köztiek voltak.

Összesen eddig 11 329 ember halt meg a járványban

az országban. Nicola Sturgeon skót miniszterelnök egyébként a munkaszüneti napok után újra emelkedésre számít a halálozási statisztikákban, ugyanis munkanapokon a bejelentések is gyorsabban működnek.

Az országban felpörgették a tesztelést is, eddig naponta átlagosan 10,600 embert teszteltek, de az elmúlt hét napban már napi 11 700-nál jártak, írja az Evening Standard. Több 290 ezer embert teszteltek már összesen, de ez még mindig csak az ország 0,4 százaléka. Közülük 88 821 ember tesztje lett pozitív. A szintén komolyan megbetegedett brit miniszterelnököt, Boris Johnsont egyébként vasárnap már kiengedték a kórházból.