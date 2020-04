New Yorkban átlépte a 10 ezer halottat a járvány

New York államban már több mint 10 ezer halottja a van a járványnak, jelentette be Andrew Cuomo kormányzó hétfőn az AP szerint. A kórházaikba eközben naponta kétezer új beteg érkezik az elmondása alapján. Az államban 617 új halálos áldozatot regisztráltak vasárnap, ami csökkenés az előző napokhoz képest.

Eközben New York városa kezd kifogyni a tesztekhez szükséges mintavevő eszközökből, úgy hogy csak a kórházba kerülő súlyosabb eseteket engedik teszteltetni a város egészségügyi szolgáltatóinak. New York város és az állam elöljárói közül is többen, sokszor kérték a szövetségi kormányt, hogy széles körű teszteléssel tartsák féken a járványt.

Ha az USA elnöke vagy bárki más gyógyulást akar - és mi mind azt szeretnénk, ugye? De ha komolyan vesszük ezt, akkor széles körű tesztelés nélkül nem lehet megcsinálni

- mondta Bill de Blasio, New York polgármestere hétfőn. A város eszközhiánya miatt hiába felel New York City a halálozások 74 százalékáért, a tesztek 44 százalék jut rájuk állami szinten. Az államban összesen 462 ezer embert teszteltek, közülük majdnem 189 ezer ember lett pozitív.

Coumo pár napja arról beszélt, hogy bár még sokan megbetegszenek, egyre kevesebben kerülnek kórházba a koronavírus miatt. Azaz a kórházi ápolásra szorulók száma elérhette a csúcspontot a jelenlegi feltételek mellett.

Itt tudja követni, hogy hogy áll a világban a járvány.