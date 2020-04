Trump az egész Egyesült Államokat katasztrófa sújtotta területté nyilvánította

Trump twitteren tett bejelentésében megjegyezte, először fordul elő az amerikai történelemben, hogy elnöki rendelettel az országnak mind az 50 tagállamát katasztrófa sújtotta területnek nyilvánították.

For the first time in history there is a fully signed Presidential Disaster Declaration for all 50 States. We are winning, and will win, the war on the Invisible Enemy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2020

Trump szerint

Győzelemre állunk, és győzni fogunk a láthatatlan ellenség elleni háborúban

Az elnöki rendelet a gyakorlatban azt jelenti, hogy a katasztrófa sújtotta területnek minősített tagállamok külön anyagi segítségre tarthatnak igényt a szövetségi kormánytól. De az amerikai katasztrófának a járványügyi apparátus leépítésével és a koronavírus fenyegetésének elbagatellizálásával megalapozó Trump nem sokkal később egy másik posztjában már a tagállamok kormányzóit noszogatta, hogy javítsanak a szűrőprogramjaikon és az ezt koordináló apparátuson, és szerelkezzenek fel védőmaszkokkal.

A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem és Kórház vasárnap délutáni adatai szerint az Egyesült Államokban 550 ezernél is több a diagnosztizált vírusfertőzöttek, és 21 700 fölé nőtt az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegségben elhunytak száma. Vasárnap folyamatosan emelkedtek a halálesetek New York, New Jersey, Florida és Colorado államokban is.

Csaknem valamennyi lap és televízió beszámolt arról, hogy New York városában elhunyt Stanley Chera ingatlanfejlesztő, Donald Trump egyik legjobb barátja is a betegségben. A hírt a Fehér Ház megerősítette. Trump napi sajtókonferenciáin név nélkül ugyan, de több alkalommal is említette, hogy egyik legközelebbi barátja súlyos beteg. "Nagyszerű srác, fiatal korunk óta barátok vagyunk" - mondta róla az egyik sajtótájékoztatón.

Az AP vasárnap este összeállítást közölt arról, hogy a világ többi országához hasonlóan Amerikában is rettentő aratást végez a koronavírus az idősotthonokban; a hírügynökség szerint országszerte több mint 3600 ember halt meg koronavírus-fertőzésben. Mivel erre vonatkozó külön adatot sem a szövetségi kormányzat, sem a Johns Hopkins Egyetem nem gyűjt, és az egyes tagállamok is többnyire csak kumulált adatokat hoznak nyilvánosságra, az adatsort a hírügynökség állította össze. Jelentésükben a hírügynökség munkatársai kiemelték, hogy például a virginiai Richmondban egyetlen idősotthonban több mint száz fertőzöttet regisztráltak, és 40 idős ember bele is halt a betegségbe. Hasonlóan rossz a helyzet Marylandben, New Yorkban, Massachusettsben és az északnyugati Washington államban is.

(MTI)