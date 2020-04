Egymással etethetik meg az állatokat egy németországi állatkertben

A koronavírus-járvány miatt több európai állatkert is nehéz helyzetbe került a látogatók elmaradása, és ebből adódóan az belépőjegyekből származó bevételük kiesése miatt. Az egyik észak-németországi állatkert igazgatója azt is elismerte, hogy az állatkert túlélése érdekében még az is elképzelhető, hogy hamarosan egyes állatokat a park más állataival lesznek kénytelenek etetni, írja a BBC.

Listáztuk azokat az állatokat, amelyeket először kellhet majd feláldozni

– mondta a neumünsteri állatkert igazgatója, Verena Kaspari a Die Weltnek, de hozzátette, hogy ez csak a legvégső lehetőség, és az sem oldaná meg teljesen a pénzügyi gondjaikat, ha egyes állatokat feláldoznának mások életben maradásáért. A fókáknak és pingvineknek naponta nagy mennyiségű friss halra van szükségük, mondta az igazgató.

Az állatkertet egy alapítvány üzemelteti, és a kisvállalkozásoknak szánt tartományi gazdasági segélycsomagból ők nem részesülnek. Az igazgató becslése szerint így 175 ezer euró lehet a veszteségük tavasszal.

A közvetlen adományok mellett a németországi állatkertek 100 millió eurós állami támogatást igényeltek, írja a DPA német hírügynökség. A német állatkertek szövetsége (VdZ) szerint az állatkertek sok más vállalkozással szemben nem állhatnak át „hibernált” üzemmódba, így a költségeiket sem tudják csökkenteni. Az állatokra továbbra is naponta kell etetni és gondozni, a trópusi fajoknak pedig 20 Celsius-fok feletti hőmérsékletet is biztosítani kell.

A bécsi schönbrunni állatkert közlése szerint a megtakarításaikból egy darabig át tudják vészelni ezt a helyzetet, azonban április 1-jén a 230 alkalmazottjuk 70 százalékát küldték három hónapos szabadságra.

A bezárt budapesti állatkertről ebben a cikkünkben írtunk részletesen.