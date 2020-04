Már 1,9 millió fölött van a fertőzések száma világszerte

A világban már átlépte a fertőzések száma az 1,9 milliót, és már 120 ezer halálos áldozatot is követelt a koronavírus-járvány. A helyzet több országban most kezd igazán súlyossá válni, nem enyhítenek a korlátozásokon.

A legtöbb áldozatot az Egyesült Államokban követelte a vírus, az 584 ezer fertőzöttre 23 500-at is meghaladó haláleset jutott, olvasható a Reuters összeállításában. Az amerikai tagállamok közül Wyoming volt sokáig az egyetlen, ahol nem regisztráltak koronavírus következtében fellépő halált, de most már ott is van áldozat.

Egy tanulmány azt állítja, hogy Brazíliában a statisztikákban közölteknél tizenkétszer több fertőzött lehet. Az óriási eltérést a tesztek alacsony száma okozza, illetve az, hogy túl sok idő telik el a vizsgálat és annak eredményének közlése közt. A braziloknál közel 24 ezer fertőzöttről és 1355 áldozatról tudnak.

Nagy-Britanniában 11 329 halálesetet jelentettek, és egyelőre nincs napirenden, hogy enyhítsenek a korlátozásokon. Franciaországban Emmanuel Macron május 11-ig meghosszabbította a kijárási korlátozásokat, az utóbbi napokban sokat javult ugyan a helyzet, de a csatát még nem nyerték meg, közölte az elnök. A franciáknál már közel 15 ezren vesztették életüket a járvány miatt.

Oroszországban Vlagyimir Putyin olyan súlyosnak ítéli a helyzetet, hogy szerinte szükség van a hadsereget is alkalmazni a vírus elleni küzdelemben. Vasárnap rekordszámú növekedést jelentettek be, 2558 új fertőzöttről számoltak be, és Putyin szerint még növekedhet is ez a szám a napokban.

Törökországban már 61 ezer fertőzött van, Erdoğan elnök azt jelentette be, hogy a hétvégén alkalmazott 48 órás kijárási tilalmat a jövő hétvégén is kihirdetik, hogy lassítsák a járványt.

Kínában, az első gócpontban, hétfőn 89 új fertőzöttet jelentettek, de azt is közölték, hogy két vakcinájuk már kísérleti fázisban van.

Indiában és Pakisztánban azt tervezik, hogy a gazdaság működése érdekében néhány korlátozáson enyhítenek, ugyanakkor az indiai miniszterelnök bejelentette, hogy május 3-ig érvényben maradnak náluk a 1,3 milliárd embert érintő kijárási tilalom. A három hete tartó korlátozások ellenére már 10 ezer fertőzött van az országban.