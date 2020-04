Elérte a kétmilliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon

Elérte a kétmilliót a koronavírussal fertőzött betegek száma a világon, derül ki a Johns Hopkins Egyetem adatbázisából. Szerda reggelre számuk 43 fővel haladta meg a kétmilliót.

A halottak száma 126753.

2020. április 15-ére már szinte a világ összes országában megjelent a Covid-19-nek elkeresztelt, de a közbeszédben koronavírus-fertőzésként elterjedt járvány, ami valószínűleg decemberben kezdett el fertőzni a kínai Hupej tartománybeli Vuhan város egyik piacán. Pár hónap alatt világszerte több százezren fertőződtek meg, és ezrek haltak meg a járványban.

Mostanra már nem Kína a legfertőzöttebb ország, hanem Európa és az Egyesült Államok váltak az új gócpontokká. A legtöbben az Egyesült Államokban vesztették életüket a vírus miatt, már 25 ezernél is több az áldozatok száma, és több mint hatszázezer fertőzöttet regisztráltak az országban. New York államban a legsúlyosabb a helyzet, ott kétszázezernél is több beteget tartanak nyilván, az elhunytak száma pedig hétezer fölött van.

Európában Spanyolország a legfertőzöttebb ország, itt 172 ezernél több beteget regisztráltak a betegséggel, aminek szövődményeibe több mint 17 ezren haltak bele. Ennél is több áldozatot követelt a vírus Olaszországban, ahol 162 488 betegből 21 067 hunyt el.