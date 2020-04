Kötelező lesz maszkot viselni New Yorkban

Andrew Cuomo, New York állam kormányzója elrendelte, hogy a nyilvános helyeken mindenkinek maszkot vagy más arcvédőt kell viselnie, írja a CNBC.

Azért van szükség a szigorításra, mert az USA-ban New Yorkban diagnosztizálták messze a legtöbb koronavírusos megbetegedést. Cuomo azt is hangsúlyozta, hogy addig nem ér véget a krízis, ameddig egy hatékony vakcinát ki nem fejlesztenek, ami szerinte akár másfél évig is eltarthat. Amíg ez nincs meg, addig teljes mértékben nem tud újraindulni az élet, hiszen az emberek nem érzik magukat 100 százalékos biztonságban – tette hozzá.

Az Egyesült Államokban már több mint 600 ezer koronavírusos megbetegedést diagnosztizáltak, ennek körülbelül harmadát regisztrálták New Yorkban. Cuomo megerősítette, hogy továbbra is naponta nagyjából kétezer új megbetegedés van az államban.

A maszkviselés kötelezővé tételére az állam újraindítása miatt is szükség van, de a kormányzó háromnapos türelmi időt szabott a rendelet bevezetésére. Ezután viszont minden nyilvános helyen maszkot kell majd viselni, tehát nemcsak a tömegközlekedési eszközökön, vagy a boltokban lesz kötelező, hanem az utcán is. Akár egy sál is megfelel majd erre, ha alkalmas a száj és az orr eltakarására. A maszkviselés ellentmondásosságáról egyébként itt írtunk bővebben.

(Borítókép: Kena Betancur/AFP)