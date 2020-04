Lassan újraindul a munka az olasz gyárakban

Szerdán egy olaszországi textilüzemben újraindult a munka, miután a gyár a koronavírus-járvány miatt korábban teljesen leállt.

Az Alcantara nevű textilipari gyárban fotókat is készítettek a munkába állásról. Ezek szerint az üzem kapujában még belépés előtt megmérik a dolgozók testhőmérsékletét. Ezután mindenki maszkban és kesztyűben lát neki a munkának, amit a belépésnél is megkaphatnak. A gyárban például az autóülés-huzatok mellett védőmaszkokat is gyártanak.

Olaszország a május 4-től ígért enyhítésekre készül a több mint két hónapig tartó korlátozó intézkedések után. Giuseppe Conte miniszterelnök múlt hét péntek este jelentette be, májusban kezdődhet el az úgynevezett második fázis a korlátozások lassú és fokozatos feloldásával: ennek részleteit egy 17 tagú szakértői csapat dolgozza ki, írja az MTI.

A járványügyi szakértőkből, közgazdászokból, szociológusokból, pszichológusokból álló csoport igyekszik összeegyeztetni az egészségvédelmet a nemzetgazdaság újraindításával. Ezzel együtt hirdették meg a fémipar, autógyártás, divat és idegenforgalom azonnali újraindítását. A sajtóban megszellőztetett elképzelések szerint május első hetében még csak a ruha-, textil- és bútorboltokat nyitnák meg. A negyven négyzetméteresnél nagyobb üzletek újranyitását tervezik, a vevők egyenkénti beengedésével. Május második felében nyithatnának újra a vendégek közti biztonsági távolságot betartani képes éttermek, bárok, május végén pedig a fodrászatok és kozmetikai szalonok, ha egyenként fogadják a vendégeket. A mozik, színházak decemberig nem fogadnának nézőket, jövő márciusban nyitnák újra a szórakozóhelyeket, diszkókat és stadionokat.

Olaszország továbbra is kritikus helyzetben van, nagyon szigorú kijárási korlátozások vannak érvényben. Az országot csak az USA és Spanyolország előzi meg a járvány által leginkább sújtottak sorrendjében. Az országban eddig 21 ezernél is többen haltak meg. A jelenleg pozitív több mint 104 ezer betegből valamivel több mint 28 ezret kezelnek kórházban, tizenegy napja csökken a kórházban és az intenzív osztályokon levők száma. A gyógyultakat és halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma túllépte a 162 ezret. Optimizmusra ad okot viszont, hogy a járvánnyal összefüggő esetek száma március 27-e óta csökkenő tendenciát mutat, csökken a napi új betegszám.