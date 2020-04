Óriási sorok a moszkvai metrónál, dugók a városban a digitális kijárási engedélyek miatt

Hétfőn mutatták be, szerdán pedig életbe léptek a digitális kijárási engedélyek (végül nem QR-kód, hanem szám- és betűkombináció) Moszkvában és Moszkva megyében, ami azt jelenti, hogy szerdától csak a megigényelt digitális kód birtokában lehet használni a közlekedési eszközöket (így a saját tulajdonú autókat, motorokat, taxikat is, utóbbiba utasként beülni is csak úgy lehet). A digitális kódokat munkába járásra, illetve egyéb célokra lehet igényelni, utóbbi csak egy-egy napokra érvényes. Egyéb célú kódot azonban mindössze heti két alkalommal adnak. Akadnak bizonyos szakmák is, amik esetén digitális kód nélkül is engedélyezett a kijárás: jogászoknak, újságíróknak nincs szüksége rá, ahogyan gyaloglás esetén sem.

Az orosz fővárosban március 30-án teljes kijárási tilalom lépett életbe a koronavírusos esetek meredek emelkedése miatt: mostanra Oroszországszerte több mint 24 ezer igazolt fertőzöttről tudnak, ezek nagy része Moszkvában található. A digitális kijárási engedélyeket az esetszámok jelentős emelkedése miatt vezették be a mintegy 12,5 millió lakosú fővárosban.

A hatályba helyezés első napján nem zajlott épp zökkenőmentesen a kódok ellenőrzése: a Moscow Times cikke szerint forgalmi dugók alakultak ki a fővárosba vezető utakon, a metróállomásoknál pedig végtelen hosszúságú, esetenként 30-40 perces sorokba tömörülve várakoztak az utazni vágyók. Szergej Szobjanyin polgármester Twitteren azt írta: a csoportosulások megakadályozására a hatóságok a földalatti vasútnál áttérnek a kódok automatizált ellenőrzésére. Szobjanyin háromnegyed 11-kor közölte, hogy megszűntek a sorok, írja a Meduza.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője elismerte, hogy a kódok ellenőrzése nem ment simán, de hozzátette, hogy a rendőrség megbirkózott a feladattal, és óvott attól, hogy az első nap tapasztalataiból valaki messzemenő következtetések vonjon le. Kijelentette, hogy a rendőröket nem fogják megbüntetni a hosszú sorok kialakulása miatt.

Akik eddig nem betegedtek meg, most biztosan meg fognak

– írta egy kommentelő a Twitteren a közzétett fotók mellé. Mutatjuk, milyen sorok alakultak ki:

На входе в московское метро — тотальная проверка пропусков. Скапливаются большие очереди, в которых явно не удается соблюдать социальную дистанцию.



Фото: Sergey Elkin, Jazzverok, The Insider, Fredegonda1 pic.twitter.com/46V4JImaw6 — Znak.com (@znak_com) April 15, 2020

Az MTI korábban azt írta, hogy a szombaton aláírt polgármesteri rendelet értelmében a rendőröknek telefonon vagy papíron felmutatandó, személyre szóló digitális kódot hétfőtől lehet lekérni az önkormányzatok honlapjáról, smsben vagy telefonon. A rendszer bejelentő jellegű, de a hatóságok fenntartják maguknak a jogot, hogy ellenőrizzék, valós indoka van-e az engedélyigényléseknek.

Oroszország többi régiójából a fővárosba csakis előzetesen beszerzett moszkvai digitális közlekedési igazolvány birtokában lehet behajtani. Szombattól a város határán az összes Moszkvába bevezető úton rendőrök ellenőrzik a nem helyi rendszámú járműveket. A gyalogosközlekedéshez egyelőre nincs szükség kódra a fővárosban és Moszkva megyében, de az emberek csak sürgős orvosi probléma miatt, közvetlen életveszély vagy egészségük fenyegetettsége esetén, a munkahelyükre való elkerülhetetlen utazás, a legközelebbi üzletben való bevásárlás, legfeljebb száz méterre háziállat-sétáltatás, illetve a háztartási hulladék eltávolítása céljából hagyhatják el otthonaikat.

AZ MTI szerdai híre szerint Oroszországban egy nap alatt 3388-cal 24 490-re nőtt az igazolt Covid-19-fertőzések száma a szerdán közölt hivatalos adatok szerint. Ez 13,8 százalékos napi növekedést jelent, ugyanakkor az esetszám a hónap eleje óta nyolcszorosára nőtt. A halálozások száma 28-cal 198-ra, a gyógyultaké pedig 292-vel, 1986-ra nőtt. A 85 oroszországi régió közül már csak az Altaji Köztársaságban nem mutattak ki eddig fertőzést. Moszkvában 14 776 fertőzést, 106 halálesetet és 1205 gyógyulást tartanak számon. Moszkva megyében ugyanezekben a kategóriákban a mutatók 2587, 26 és 75.

Oroszországban eddig csaknem 1,5 millió tesztet végeztek el, ebből az elmúlt nap során csaknem 92 ezret. Koronavírus-fertőzés gyanújával több mint 130 ezer embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.

A TASZSZ hírügynökség szerint veteránszervezetek a május 9-i győzelem napi katonai díszszemle elhalasztását kérték Vlagyimir Putyin elnöktől. Az államfő várhatóan erről is szólni fog, amikor a szerda délutáni kormányülésről ismét üzenetet intéz majd a lakossághoz, immár negyedik alkalommal a járványhelyzet súlyosbodása óta.

Anna Popova, a járvány elleni küzdelemben kulcsszerepet játszó orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) igazgatója a Pervij Kanal csatornának azt mondta, hogy 17-18 százalékos napi növekedés mellett az összes fertőzöttet el lehet látni, és a régiók többsége felkészült a védekezésre.

Közben felgyógyult a Covid-19 betegségből Gyenyisz Procenko, a kommunarkai 40. kórház főorvosa, aki március 24-én védőfelszerelésben vezette körbe Vlagyimir Putyin elnököt az irányítása alatt álló intézményben kezelt fertőzöttek között. Erről maga a 31-én lebetegedett Procenko számolt be szerdán a Facebookon, hozzátéve, hogy két negatív teszt után elhagyja a karantént, és visszatér a teljes értékű munkához.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a TASZSZ-nak nyilatkozva az önzés megnyilvánulásának nevezte, hogy Donald Trump elnök felfüggesztette az Egészségügyi Világszervezet (WHO) amerikai finanszírozását. Elítélte, hogy a döntés éppen a világjárvány elleni küzdelem közepette született meg, és arra szólította fel az Egyesült Államokat, hogy tartózkodjon a szervezet elleni további támadásoktól, és ne akadályozza a járványellenes nemzetközi összefogást.

A Kreml szóvivője emlékeztetett rá, hogy a G20-országok vezetői március 26-i rendkívüli telekonferenciájukon egyöntetű támogatásukról biztosították a WHO-t a Covid-19 elleni küzdelemben. Mint mondta, Putyin a tömörülés más vezetőihez hasonlóan bízik a WHO-nak a járvány leküzdéséért folytatott munkájában.

Peszkov hangsúlyozta, hogy Moszkva ellenzi a kölcsönös vádaskodások „pingpongját", és szorgalmazza a vírusellenes erőfeszítések nemzetközi egyesítését. Marija Zaharova külügyi szóvivő azt hangoztatta, Washington számára most az a legfontosabb, hogy „bűnösöket" találjon saját „ártatlanságának" bizonyítására.