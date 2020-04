Terroristagyanús iszlamistákat fogtak el Németországban

Elfogtak négy feltételezett iszlamista terroristát Németországban szerdán - közölte a szövetségi legfőbb ügyészség nyomán az MTI.

A tádzsik férfiakat Észak-Rajna-Vesztfáliában vették őrizetbe egy több helyszínen tartott razzia során. A csoport ugyancsak az egyik legszegényebb szovjet utódállamként számon tartott Tadzsikisztánból érkezett férfiak csoportjának feltételezett vezetőjét már tavaly márciusban elfogták. A 30 éves férfi előzetes letartóztatásban van.

A legfőbb ügyészség adatai szerint az öt férfi tavaly januárban csatlakozott a magát Iszlám Államnak (IS) nevező terrorszervezethez.

Először azt tervezték, hogy visszatérnek hazájukba és az IÁ nevében részt vesznek a volt szovjet tagköztársaság kormánya elleni fegyveres harcban.

Később szíriai és afganisztáni IS-vezetőkkel konzultálva módosították tervüket, elhatározták, hogy németországi amerikai katonai létesítmények ellen intéznek támadásokat, és meggyilkolnak egy embert, aki megítélésük szerint az iszlámmal szemben kritikus kijelentéseket tett a német nyilvánosságban.

Az előkészületek részeként megfigyelték az illetőt és több amerikai légi támaszpontot. Beszereztek továbbá lőfegyvereket és lőszereket, és a csoport vezetője szert tett egy úgynevezett nem konvencionális robbanószerkezet elkészítéséről szóló leírásra. A szerkezethez szükséges anyagok közül néhányat megrendeltek az interneten.

A csoport működésének finanszírozására, illetve az IS támogatására pénzt gyűjtöttek. A csoport vezetője elfogadott egy 40 ezer dolláros megbízást is, amely egy Albániában végrehajtandó gyilkosságról szólt. Egyik társával el is utazott a balkáni országba, de a megbízást nem tudták teljesíteni, és rövidesen visszatértek Németországba.