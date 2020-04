WHO: Sajnáljuk az Egyesült Államok döntését

De a BCG-be vetett túlzott bizalom nem várt problémákat is okozhat.

Sajtótájékoztatót tartott szerda délután az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO), miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy megszünteti pénzügyi hozzájárulásukat. Trump szerint a szervezet nem megfelelően reagált a koronavírus-járványra, és elősegítette Kína félrevezető tájékoztatását a koronavírusról.

A WHO főigazgatója, Tedros Adhanom minderre reagálva elmondta, hogy az Egyesült Államok már jó ideje nagyvonalú barátja a szervezetének, és reméli, hogy ez így is marad.

Sajnáljuk az Egyesült Államok elnökének döntését, hogy leállítják a pénzügyi hozzájárulásukat. Az Egyesült Államok támogatásával a WHO eddig is azon dolgozott, hogy a világ legszegényebb, legesendőbb embereinek egészségét óvja

– mondta Adhanom. Igyekeznek a többi tagállam segítségével pótolni a kieső összeget, bár azt nem mondta meg, hogy pontosan mennyi pénzről van szó.

Arról is beszélt, hogy most annak jött el az ideje, hogy összefogjanak a közös ellenség, a koronavírus ellen, és ha nincs meg az összefogás, azt ki fogja használni a járvány. Reagált a koronavírus-járvány kezelésével kapcsolatos kritikákra is. „Igyekszünk feltérképezni, hogy milyen területeken kell fejlődnünk és megtanulni a leckét. De egyelőre a járvány elleni harcra fókuszálunk.”

Trump korábban azt mondta, „ha a WHO rendesen végezte volna a dolgát, és idejekorán egészségügyi szakembereket küldött volna Kínába, akkor a koronavírus-járvány féken tartható lett volna már a járvány kirobbanásának helyszínén”.

Az amerikai forrásmegvonást António Guterres, az ENSZ főtitkára is bírálta, kedden éjjel kiadott közleményében Guterres úgy fogalmazott: „Nem most van itt az ideje" a WHO anyagi erőforrásai megkurtításának.

(Guardian)