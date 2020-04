Az oroszok műholdromboló rakétával kísérleteztek

Moszkva műholdrombolórakéta-kísérletet hajtott végre szerda reggel – közölte este John Raymond tábornok, az amerikai űrparancsnokság vezetője az MTI szerint.

A tábornok egy közleményben írta: „Az Egyesült Államok készen áll és elkötelezett, hogy elrettentse az agressziót, és megvédje a nemzetet, szövetségeseinket és az Egyesült Államok érdekeit a világűrben elkövetett ellenséges cselekedetektől.”

Raymond tábornok hangsúlyozta, hogy a szerdai kísérlet bizonyíték „Oroszország álszent javaslataira a világűrben történő fegyverzetkorlátozásra, miközben egyértelműen nem áll szándékában leállítani űrfegyverkezési programját”.

Oroszország mellett az Egyesült Államok és Kína is igyekszik kiterjeszteni fegyverkezési programját a világűrre. Szakértők szerint a műholdakat megsemmisítő fegyverzetek azért is veszélyesek, mert a széthulló műholdak részei, más tárgyakkal is ütközve, lövedékként csapódhatnak be a Föld légkörébe.

Az amerikai Védelmi Minisztérium még 2016-ban számolt be róla, hogy Oroszország sikeresen tesztelte a fejlesztés alatt álló Nudol műholdromboló (ASAT) rakétáját. Putyin orosz elnök nem titkolt szándéka az orosz haderő teljes modernizálása, és ez természetesen aggodalommal tölti el az amerikai tábornokokat, aki nem is restek kihasználni a helyzetet, hogy a fenyegetést hangsúlyozzák.

Az erőfitogtatásba korábban India is beszállt. India éppen egy éve, egy hadgyakorlaton lőtt le egy Föld körüli pályára állított, 300 kilométeres távolságban lévő műholdat. Erre a bravúrra addig csak Kína, Oroszország és az USA volt képes.