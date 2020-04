Lengyelországban a védőoltás kifejlesztéséig kötelező marad a maszkviselés

Lengyelországban is elkezdik a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések szakaszos feloldását április 20-én, ám az ország határai még legalább május 3-ig lezárva maradnak, jelentette be csütörtökön Mateusz Morawiecki miniszterelnök. A csütörtöki kormánybejelentés során elhangzott az is Lukasz Szumowski egészségügyi minisztertől, hogy

egészen a koronavírus elleni védőoltás kifejlesztéséig kötelező marad a maszkviselés köztéren Lengyelországban.

Április 20-i kezdettel a közparkok és erdők megnyitásával indul majd a korlátozások lazítása – a kötelező távolságtartás szabályait ezentúl is be kell majd tartani –, de több intézkedés májusban is érvényben maradnak. „Ezek a lépések nem azt jelentik, hogy elmúlt volna a járvány” – mondta Szumowski, aki hozzátette, hogy hosszú ideig meg kell tanulniuk együtt élni a járvánnyal.

Szintén a lazítás részét képezi, hogy hétfőtől a 100 négyzetméter alatti üzletekben egy pénztárra számolva 4 ügyfél tartózkodhat majd egy időben, nagyobb boltokban pedig 15 négyzetméterenként 1-1 személy. Az utóbbi szabály a templomokra is vonatkozik, míg eddig csak öt hívő vehetett részt a szertartásokon, írja az MTI, hozzátéve, hogy a bolti eladóknak kötelező lesz a lázmérő rendszeres használata.

A következő szakaszokban a kereskedelem, a szolgáltatások beindítását tervezik. Lehetővé akarják tenni a gazdasági tevékenység és a társadalmi élet feléledését, mindezt azonban továbbra is az egészségügyi elővigyázatossági szabályok betartása mellett. „A koronavírus elleni harc nem ér véget, de most már ellentámadást indítunk” – jelentette ki Morawiecki miniszterelnök.

A kormányfő közölte: a koronavírus elleni harc most következő szakaszában három fő irányt akarnak követni, mégpedig „az elkülönítés, az azonosítás és az informatika szélesebb körű alkalmazásának” irányát. Az első továbbra is a kölcsönös távolságtartás, valamint a szájmaszk csütörtöktől mindenkire kötelező köztéri viselését jelenti. A második a lehetséges fertőzöttek és korábbi kapcsolataik mihamarabbi kiszűrését, a harmadik pedig a járvány elején bevezetett távmunka minél szélesebb körű alkalmazását – magyarázta.

Lengyelországban eddig 7918 fertőzöttet, és 314 halálos áldozatot tartanak számon.