Katalóniában az eddig ismert kétszerese is lehet a koronavírusos elhunytak száma

Akár a kétszerese is lehet a koronavírs-fertőzés miatt történt elhalálozások száma az eddig ismertnek a Spanyolország részét képező autonóm Katalóniában, írja a CNN. A következtetést a régiós közegészségügyi hivatal új adataiból, és a ravatalazók adatközléseiből vonták le. Eszerint ugyanis a ravatalozók szerdáig bezárólag 7097 koronavírussal összefüggő halálesetről számoltak be Katalóniában, ez a szám a barcelonai eseteket is tartalmazta.

Ezzel szemben spanyol Egészségügyi Minisztérium mindössze 3756 katalóniai koronavírus-fertőzött halálát közölte.

A temetők tájékoztatása szerint a 7097 elhunytból 1810 fő idősotthonban halt meg, csakhogy utóbbiakat eddig nemigen közölték, írja a CNN. Most a katalán közegészségügyi hivatal úgy tájékoztatott, hogy az emelkedés egy új számolási metódosnak köszönhető, ami alapján most már a szanatóriumban és idősotthonban elhunytakat is belekalkulálják a statisztikába. Korábban kizárólag a kórházban elhunyt személyeket vették figyelembe.

A koronavírusos esetek száma a spanyol egészségügyi minisztérium közlése szerint hivatalosan továbbra is 36 505 a régióban, csakhogy a régiós egészségügyi minisztérium 39 375 főről tud, további 55 457 személy pedig tünetekkel bír, de náluk nem végeztek tesztet, mindössze orvos vizsgálta őket, írja a lap.

A spanyol kormány korábban azt mondta: az adatokat a régiós egészségügyi illetékesektől szerezték be. Olaszország és az Egyesült Államok mellett Spanyolországot is erősen sújtotta a koronavírus, mostanra azonban már túl vannak a járvány tetőzésén, kedden pedig már a napi aktív esetek száma is csökkent.