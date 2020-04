Minden ápolt és gondozott koronavírusos lett egy szerbiai fogyatékkal élők otthonában

Minden lakó és gondozó koronavírusztesztje pozitív lett Szerbiában egy fogyatékkal élők otthonában, ahol összesen 109 fertőzött esetet regisztráltak, írja a B92 szerb lap nyomán a 444. A szerb forrás hozzáteszi, hogy Blace járásban április 8. óta összesen 145 tesztet végeztek, ebből 109-et az otthonban, ahol mind pozitív lett.

A hatóságok közlése szerint az otthon tovább működik, a lakóakt elkülönítették, és orvosi felügyelet alá kerültek.

Szerbiában, ahol szakértők szerint épp most tetőzik a járvány, a hét elején egy másik bentlakásos intézményben is súlyos problémát okozott a koronavírus: a dél-szerbiai Nišben egy idősotthonban 135 lakó és 4 dolgozó kapta el a fertőzést. Emiatt letartóztatták az otthon üzemeltetőjét, aki a jogszabályok szerint akár 12 évig terjedő börtönbüntetésre is ítélhető.

Szakértői számítás szerint Szerbia május közepére túl lehet a járvány nehezén – eddig 5318 fertőzést igazoltak az országban, az áldozatok száma 103, a gyógyultaké 443.