Trump a kijárási korlátozások miatt tiltakozó államok mellé állt a Twitteren

Michigan, Minnesota és Virginia "felszabadítását" követelte Donald Trump a Twitterén, amivel valószínűleg azt akarta üzenni, hogy nem ért egyet a felsorolt államokban lévő kijárási korlátozásokkal - írta meg a CNN.

Mindhárom állam kormányzója demokrata politikus, eddig csak ezt a három államot szúrta ki az amerikai elnök.

Michiganben a hét elején sokan tiltakoztak a járvány miatti korlátozások ellen, Trump pedig összekülönbözött a kormányzóval, Gretchen Whitmerrel is. Arra a kérdésre, hogy mit mondana az utcákon összegyűlő tüntetőknek, hazamenjenek-e, az válaszolta, hogy a tiltakozók olyanoknak tűnnek, akik "kedvelik őt", majd hozzátette, hogy szerinte az összes kormányzó úgy gondolkodik ahogy ő, és "nyitott" államot, tehát a kijárási korlátozások csökkentését szeretnék.

- mondta az elnök.

Washington kormányzója, Jay Inslee viszont nagyon nem ért egyet Trumppal, sőt. Szerinte az elnök veszélyes és illegális cselekedetekre buzdít, és milliókat sodor veszélybe.

- írta Inslee Twitteren.

The president’s statements this morning encourage illegal and dangerous acts. He is putting millions of people in danger of contracting COVID-19.



His unhinged rantings and calls for people to “liberate” states could also lead to violence. We’ve seen it before. 1/7