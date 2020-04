33 ezerrel nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma az Egyesült Államokban

A Johns Hopkins Egyetem koronavírus-adatbázisa alapján csütörtök óta 33 ezer új fertőzöttel már legalább 671 425-re nőtt az Egyesült Államokban a regisztrált betegek száma. Az elmúlt 24 órában 2424 haláleset történt, amivel 33 286-ra nőtt az elhunytak száma az országban, írja a CNN.

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump csütörtök este a Fehér Házban arról beszélt, hogy miután a járványügyi intézkedések lassították a járvány terjedését, és az túljutott a csúcspontján, eljött az ideje újranyitni az országot.

Az ázsiai Cathay Pacific légitársaság több száz légiutas-kísérőt bocsát el az Egyesült Államokban, mivel a pandémia miatt teljesen visszaesett a forgalmuk, írja a CNN.

A hongkongi székhelyű társaság pénteken közölte, hogy bezárja a New York-i, a Los Angeles-i és a San Franciscó-i bázisát is, összesen pedig 286 munkatársukat bocsátják el. Az ügyfeleiknek küldött tájékoztatóban a légitársaság arról számolt be, hogy a kereslet csökkenése miatt áprilisban 97 százalékkal kénytelenek csökkenteni a hálózatuk utaskapacitását.

Kedden a Nemzetközi Légiközlekedési Szövetség kijelentette, hogy a világjárvány miatt 314 milliárd dolláros veszteségre számítanak a légi közlekedésben, ami meghaladja az elmúlt heti 252 milliárd dolláros veszteség-előrejelzést. A repülőutak száma világszinten 80 százalékkal esett vissza, sokkal nagyobb mértékben, mint amire korábban számítottak.