Europol: a szervezett bűnözés hasznot húz a koronavírus-járványból

Hamis és rossz minőségű orvosi eszközökkel árasztják el az európai piacokat a helyi bűnbandák, jelezte az Europol április 17-én. A termékek között maszkok, kesztyűk, koronavírus-tesztek, fertőtlenítő folyadékok és gyógyszerek is megtalálhatók. Több francia oldalon olyan teszteket kínáltak eladásra, melyek két percen belül eredményt ígértek; Romániában 2200 rossz minőségű maszkot foglaltak le, mielőtt az egyik kórházba ért volna a szállítmány. A maszkokon egy brazil cég logója volt látható.

Az Europol szerint a gyártás az esetek nagy többségében kínai és brazil gyárakban történik,

majd az áru az európai rokonoknak, barátoknak, vagy külön erre a célra létrehozott fal cégeknek küldött legfeljebb 10-15 kilós csomagokban kerül be a kontinensre. A megrendelés legitim kereskedők oldalára hasonlító weblapokon illetve a dark weben, az internet sötét bugyrának nevezett, anonimitást garantáló, és leginkább illegális tevékenységre használt virtuális közösségben történik, utóbbin keresztül akár azokat a gyógyszereket is be lehet szerezni, melyeket jelenleg a kór enyhítésére hivatalosan is használnak. Hogy aztán a dobozban mi szerepel, ki tudja.

A hamis gyógyszerek nagy részét kínai és indiai üzemek állítják elő, a csomagokat légi és tengeri úton is szállítják. A nyomon követésüket nehezíti, hogy a csomagok feladójaként általában létező, megbízható kereskedők szerepelnek. Szteroidtartalmú tablettákat egyébként sokkal közelebb, cseh, francia, görög, olasz, lengyel és spanyol üzemekben is gyártanak, de az Europol szerint a piacra kerülő mennyiség egyelőere nem jelentősen nagyobb, mint a járvány kitörése előtt.

A bűnözők haladnak a korral, és már a Telegram nevű, mindkét végponton titkosítást garantáló csetprogramban is nyitottak virtuális üzletet,

amiben 41 euróért adnak tíz N95-ös maszkot, vagy 14 853 euróért 30 000 FFP maszkot - mármint papírion, mert az áru soha nem érkezik meg.