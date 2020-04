Már több mint 150 ezer halálos áldozata van a koronavírus-járványnak

A Johns Hopkins Egyetem és a Reuters hírügynökség mai jelentései szerint a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma meghaladja a 150 ezret, előbbi szerint

egészen pontosan 150 948-nál tartunk.

Az első ismert halálesetre január 9-én került sor, az 50 ezres számot 83 nap, a 100 ezrest 91, a 150 ezrest 99 alatt értük el, írja a Reuters. A szám csalóka lehet, mivel sok országban csak a kórházi haláleseteket jelentik le, az idősek otthonában történteket nem.

A legtöbb fertőzöttet az USA-ból jelentették, 680 ezernél is többet. A második legtöbb eset a spanyoloknál van, 180 ezer. A Johns Hopkins Egyetem szerint a világon összesen 2,2 millió embert fertőzött meg a COVID-19 néven is ismert új koronavírus, de szakértők szerint az eltérő tesztelési módszerek miatt ez a szám is magasabb lehet.

Hol tartunk most?