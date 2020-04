A mexikói drogkartellek segélycsomagokat osztogatnak a rászorulóknak

A mexikói drogbáró, Joaquín „El Chapo” Guzmán lánya és több más drogkartell is segélycsomagokkal segíti a koronavírus-járvány ideje alatt a rászorulókat Mexikóban, írja a Reuters.

Egy Facebookra is feltöltött videón Guzmán lánya, Alejandrina ételeket és wc-papír pakol olyan dobozokba, amelyeken apja, a Sinaola-kartell korábbi vezetőjének arcképe van, aki most éppen börtönbüntetését tölti az Egyesült Államokban.

El Chapo's daughter & Mexican cartels are handing out coronavirus aid packages



A kartondobozokba étolajat, cukrot, rizst és más élelmiszereket is csomagolnak, amelyeket Mexikó második legnépesebb városának, Guadalajarának a Jalisco nevű kerületében osztottak szét. A csomaghoz tartozó leírás szerint a kezdeményezés Alejandrina „El Chapo 701” nevű márkájához kapcsolódik, amely vállalkozása legálisan értékesíti az apja imázsával ellátott ruhákat és alkoholos italokat. A 701-es szám a Forbes magazin 2009-es listájára utal, amely szerint akkor Joaquín Guzmán a világ 701. leggazdagabb embere volt.

Ugyanakkor nem csak a Guzmán-család, de a többi mexikói, brutális kegyetlenségeikről ismert drogbanda is a „jobbik” arcát próbálja mutatni akkor, amikor a mexikói gazdaság szinte teljesen leállt a koronavírus-járvány miatt. Olyan videók jelentek meg az elmúlt napokaban, amelyen a Jalisco New Generation-kartell (CJNG) logójával ellátott csomagokat osztogatnak a rászorulóknak. Az ország keleti részén lévő Tamaulipas államban pedig az Öböl-kartell is segélycsomagokkal segíti a helyi lakosokat.

Bár a Reuters hozzáteszi, hogy nem tudták minden videó hitelességét ellenőrizni, de elemzők szerint a kartellek akciók valódinak tűnnek. Falko Ernst, az International Crisis Group nonprofit szervezet elemzője szerint a kartellek célja egyértelműen a propaganda, hogy ezzel egy darabig eltereljék a közvélemény figyelmét az általuk elkövetett bűncselekményekről. „Megpróbálják a saját javukra kihasználni az állami ellátórendszer hiányát, hpgy ezzel még mélyebben beépüljenek a helyi közösségekbe” – mondta Ernst.

Mexikóban eddig 6297 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, közülük 486-an vesztették életüket és 2125-en épültek fel a betegségből a wordometer.info oldal adatai alapján.