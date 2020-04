Trump a farmereknek és az állattenyésztőknek 19 milliárd dolláros támogatást ad Amerikában

Egy szebb éveket látott állattenyésztő dedikációi





Most nyílt a D. T. Streeten a 8. szám alatt a nagy író és állattenyésztő, W. S. Emlékmúzeuma. Jövünk-megyünk a kicsit szűkös termekben, s elgyönyörködünk e nagy realista hátrahagyott fejőgépeinek, kapáinak és tápszereinek gyűjteményében. A vitrinben látható pár általa aláírt köszönőlevél is. E dedikációk legszebbjét adjuk most közzé:

Donald Trump bácsinak (Fehér Ház)a szép tehénkölykökért - W. S.