A grúz ortodox egyházak rengeteg embert várnak a húsvéti szertartásokra

Oda nem mehet be védőfelszerelés nélkül! -kiáltott rá a nővér, de már rohant is tovább.Bólintott, nézte egy darabig az orvosi tálcán egy marék steril fecskendővel elsiető nőt, majd elkezdett beöltözni: először a kesztyűt vette fel, majd az eldobható, egyszer használatos köpenyt, végül a maszkot. Az FF3-maszk nehezen illeszkedett a szakállára, egy ideig vacakolt vele, amíg rájött, hogy a fülpántok közül óvatosan ki kell húznia a vállig érő hajtincseket, és máris minden a helyére kerül. Vett egy nagy, aktív szénszűrön átpréselt levegőt. Lenézett csupasz lábujjaira, amik kilógtak a poros saruból, egy ideig töprengett ezen, majd inkább vállat rándított, de úgy igazán látványosan, mint a pantomim művész, aki a távolabb ülő közönségnek is jelezni akarja, hogy most ez már tényleg nem számít.Belépett az intenzív osztály szobájába, és a lábán rögtön érezte a légkondicionált levegő hűvösét, fülében meg ott lüktetett az orvosi műszerek finom ciripelése.Egy orvos jött felé a szoba másik végéből.-Itt nem tartózkodhat idegen. Ki maga és mit akar? -förmedt rá a doktor, akinek csak a szemét látta a sok védőfelszerelés mögött.-Dariko Khvarbeti asszonyt keresem - válaszolta, mit sem törődve az orvos felháborodásával.-Itt nincs látogatás, ebben a szobában súlyos beteget ápolunk! - csattant fel erre az orvos.-Ő lenne itt balra? - kérdezett vissza türelemmel, és az orvos valamiért érezte, sőt tudta, hogy az FFP3-maszk alatt a férfi szelíden mosolyog.-Igen, de mégis, ki maga? - ismételte meg már csendesebben az orvos.-Tudod jól, ki vagyok - mondta erre a férfi és finoman, alig észrevehetően fényleni kezdett.-Jöttél, hogy csodát tegyél? - kérdezte döbbenten az orvosA férfi megfogta az ágyon fekvő idős nő kezét, majd finoman megtörölte a homlokát is. A nő nem volt eszméleténél, mégis, mintha kisimultak volna ettől a vonásai.-Sajnos nem így megy ez - válaszolta az orvosnak a férfi. - Csak be akartam nézni, meglátogatni egy régi barátot. És feltétlenül meg akartam köszönni magának, hogy itt van és segít nekem. Hogy nem adja fel.Az orvos döbbenten állt a szoba közepén, amíg a férfi poros sarujában, finom aranyfénytől övezve ki nem sétált a teremből.