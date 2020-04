Portugáliában májustól elkezdhetik elengedni a korlátozásokat

Május elejétől fokozatosan lazítani fogják korlátozásokat Portugáliában, jelentette be a miniszterelnök szombaton az MTI szerint.

Antonio Costa a helyi Expresso lapnak mondta el, hogy az új intézkedéseket viszont csak április 30-án mutatják majd be. Az ottani veszélyhelyzetnek ugyanis van fix vége, ez május 2. Ennek lejártakor egyebek mellett az óvodák, a kiskereskedelmi üzletek és például a fodrászatok is újranyithatnak, ha úgy alakul a helyzet addig. Szerinte még nyár előtt újra megnyithatják kapuikat az éttermek, a kávézók, a mozik és a kulturális intézmények is, de a tömegrendezvények továbbra is tiltva maradnak.

Emellett fontolgatják az arcmaszk viselésének kötelezővé tételét a tömegközlekedési eszközökön, valamint a tengerpartokra vonatkozó korlátozásokat. Hiszen "a vírus nyáron sem hibernálódik" a miniszterelnök szerint. Ezeket a terveket egyébként nem fogják bármi áron betartatni, az enyhítéseket továbbra is a járvány alakulásától teszik függővé.

Portugáliában eddig csaknem 20 ezer igazolt esetet és 700 halottat regisztráltak. A helyi hatóságok szerint náluk a járvány március végén már tetőzött. Március 18-án hirdettek ki különleges helyzetet.