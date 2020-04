Éhhalál fenyegeti a thaiföldi elefántokat

Akár ezer háziasított elefánt éhezhet Thaiföldön, mert munka nélkül maradtak, és a gazdáik nem tudják őket etetni - írta meg a Sky News.

Az országban a világjárvány miatt teljesen megszűnt a turizmus, és bajba kerültek azok az elefánthajcsárok és parkok, akik abból éltek, hogy a turistákat vitették az állatukkal. A turisták egy része ráadásul Kínából jött, így bizonyos parkok számáramár februárban elapadt a pénzforrás.

Fotó: Soe Zeya Tun / Reuters

Az elefánton lovagoltatás egyébként nem egy állatbarát biznisz, de a bevétel nélkül maradt tulajdonosoknak és elefántparkoknak szinte lehetetlenné vált, hogy fizessék a gondozókat, illetve hogy elég élelmet biztosítanak számukra, mivel a takarmányuk több százezer forintba is kerülhet havonta. Ráadásul nem csak az elefántokat dolgoztatók, hanem a "nyugdíjas" elefántokat tartó parkok is nehéz helyzetbe kerültek, mert őket is a látogatók tartották el.

Thaiföldön körülbelül 4000 elefántot tartanak ilyen célra, de a munkátlan elefántokkal most nem nagyon lehet mit kezdeni. Vannak olyan elefántparkok, ahol egyszerűen hagyják őket, hadd lődörögjenek egész nap, de a Sky News szerint olyan helyek is vannak, ahol egész napra kikötik az állatokat. Az állatok jó részét viszont az éhenhalás és az utcára kerülés fenyegeti.