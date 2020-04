Évekkel ezelőtt kiderült, hogy a britek nem tudnának megbirkózni egy járvánnyal

Komoly nyomás alá került a brit kormány az utóbbi napokban, kiderült ugyanis, hogy nem egyértelmű, hogy pontosan miként reagáltak egy 2016 októberében lefolytatott járványszimulációra, illetve az azt követően megfogalmazott javaslatokra – írja a Guardian.

A javaslatokat egy 2017 júniusában tette a kormánynak járványügyi tanácsokat biztosító Nervtag, azok után, hogy az azt megelőző ősszel a nemzeti, a regionális és a helyi kormányszervek közreműködésével háromnapos gyakorlatot folytattak le az országban Exercise Cygnus néven. A szimulációról, illetve az azt követő titkosított javaslatokról nem sokat lehet tudni, azt azonban igen, hogy

a gyakorlat során bebizonyosodott, hogy Nagy-Britannia nincs felkészülve egy járványra.

Az akkoriban konzervatív képviselőként tevékenykedő Philip Lee elmondta, hogy a gyakorlat elég kijózanítóan hatott a kormányra akkoriban, mert egyértelműen rámutatott arra, hogy milyen komolyak a hiányosságok ezen a téren. Mint mondta, szerinte hiba volt visszatartani az eredményeket a nagyközönség elől, az egésznek ugyanis semmi értelme nincs, ha a gyakorlat után nem tesznek erőfeszítéseket a helyzet javítása érdekében. Egy korábbi kormányzati forrás ugyanakkor a Telegraphnek arról beszélt, hogy akkoriban a vezetés még beszélni sem nagyon akart a Cygnusról, annyira megrémisztették őket az eredmények.

A Nervtag 2017-es találkozóján kulcsfontosságú javaslat volt például az, hogy a kormány alkosson koncepciót egy esetleges influenzajárvány menedzselésére, hogy könnyebben tudják koordinálni a munkát az erre reagáló rengeteg szervezet között. A brit egészségügyi minisztérium ugyanakkor arra a kérdésre, hogy kialakítottak-e egy ilyen rendszert, csak annyit válaszolt, hogy rendszeresen frissítik a járványokra vonatkozó terveiket, a korábbi tapasztalataik pedig rengeteget segítettek a mostani járvány elleni küzdelemben.

A kormányt emellett arra is kérték, hogy tervezzék meg, hogy miként enyhítenék a jogrendszert egy esetleges járvány idején. Az ezen a téren végzett munka állítólag segített is az új típusú koronavírus-járvány miatt néhány nap miatt létrehozott törvénycsomag megalkotásában, több képviselő és civil szervezet szerint azonban ez túl gyorsan, és a megfelelő körültekintés nélkül jött létre. A javaslatok közt az is szerepelt, hogy a kormány próbálja meg jobban megérteni az emberek reakcióit egy járványra, már csak azért is, mert maga a szimuláció is megalapozatlan reakciókra tudott csak építkezni. A terület kutatása a kommunikációs stratégiákat, és a tervek létrehozását is segíthette volna, a kormány azonban állítólag a mostani helyzetben azon is meglepődött, hogy az emberek mennyire jól betartják az elrendelt karantént.

Az ellátórendszer megerősítése szintén szerepelt a javaslatok között, ha ugyanis a helyi kereslet túlszárnyalja a kínálatot, arra gyorsan kell reagálni regionális, vagy akár nemzeti szinten. Lee szerint éppen emiatt érthetetlen az, hogy a Cygnusról szóló jelentés elolvasása után az egészségügyi minisztérium miért nem döntött úgy már januárban, hogy növelje a kapacitást az egészségügyi eszközök terén. A korábbi képviselő szerint az orvosok és nővérek mind kiemelkedő munkát végeznek, de egyértelmű, hogy jelenleg azért kell pánikszerű döntéseket hozni, mert a politikusok korábban nem vonták le a megfelelő következtetéseket.

A brit egészségügyi minisztérium szóvivője egyébként azt közölte, hogy Nagy-Britannia az egyik legfelkészültebb ország járványügyi szempontból, és egy tudományosan megalapozott terv alapján harcolnak a vírussal.