Olaszországban háromszor is 500 alá csökkent az új halálesetek száma a héten

Olaszországban szombaton 23227 volt az összes elhunyt száma. Vasárnapra 433 új halálesetről számoltak be a helyi hatóságok, ezzel 23660-ra nőtt összesen az olaszországi áldozatok száma.Az országban napok óta mérséklődik az új halálesetek száma, ezen a héten a vasárnapival együtt háromszor is 500 alá esett a korábban 900 fölé is emelkedő napi új esetszám.

A gyógyultak száma 44927-ről 47055-re nőtt, Franco Locatelli, a Közegészségügyi Hivatal (Iss) elnöke megerősítette, hogy Olaszországban lefelé ível a járványgörbe.

Olaszország a május 4-től ígért enyhítésekre készül a több mint két hónapig tartó korlátozó intézkedések után. Giuseppe Conte miniszterelnök múlt hét péntek este jelentette be, májusban kezdődhet el az úgynevezett második fázis a korlátozások lassú és fokozatos feloldásával: ennek részleteit egy 17 tagú szakértői csapat dolgozza ki.

A miniszterelnök keddtől elrendelte a könyvesboltok, bébiholmit áruló üzlete és az erdészetek megnyitását Olaszországban, azonban több könyvesbolt és bizonyos tartományok is inkább úgy döntöttek, mégsem követik az enyhítést, ugyanis túl korainak tartják azt. Az egészségügyi miniszter tanácsadója, Walter Ricciardi is arról beszélt az olasz La Stampa szerint, hogy a második fázisba lépés még túl korai, az ország egyes területei ugyanis "még bőven az 1. fázisban tartanak".

Silvio Brusaferro a Közegészségügyi Hivatal (Iss) vezetője hangsúlyozta, hogy az újraindulást "nagyon óvatosan, lépésről lépésre" kell elkezdeni. Kiemelte, hogy Lombardiában majdnem két hónap alatt sem sikerült lenullázni a fertőzöttek számát: "a vírus még itt van közöttünk, nem tűnt el" - jelentette ki. Azt mondta, Olaszországban még nem tudnak tömeges immunitás-tesztet végezni a lakosságon. Arra a kérdésre, hogy hova mehetnek vakációzni az olaszok, Brusaferro úgy válaszolt: idén nyáron "a Dolomitokon egyedül hegyet mászhatunk, de az emberekkel teli strandokat el kell kerülni".

(Borítókép: Beteget visznek a torinói Officine Grandi Riparazioni művészeti központben létesített ideiglenes kórházba 2020. április 19-én. Fotó: MTI/EPA-ANSA/Alessandro Di Marco)