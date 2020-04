London polgármestere szerint az egészség nem lehet etnikai hovatartozás kérdése

London főpolgármestere, Sadiq Khan arra hívta fel a figyelmet a Guardianban megjelent írásában, hogy egyre több adat támasztja alá, hogy az ázsiai és más etnikai kisebbségek aránytalanul jobban ki vannak téve a koronavírus-fertőzés kockázatának. Az adatok szerint az intenzív osztályon kezelt, kritikus állapotú betegek harmada fekete, ázsiai vagy más etnikai kisebbség tagja, miközben ezek a csoportok a lakosság csupán 14 százalékát teszik ki összesen. A helyzet nemcsak Londont érinti, hanem egész Angliát.

A jelenség oka igen összetett és változatos. Az egyik, hogy az adatok szerint sokan dolgoznak a frontvonalban, nemcsak egészségügyi háttérrel vagy akár orvosi végzettséggel, de idősek otthonában és például buszsofőrként vagy bolti eladóként, amely foglalkozási csoportok szintén jobban ki vannak téve a fertőzés kockázatának. De más társadalmi-gazdasági okokra is visszavezethető a magas halálozási arány.

London polgármestere szerint a kellemetlen igazság az, hogy ezek a kisebbségek túlzsúfolt helyeken laknak, gyakran több generáció él együtt kis terekben, és az is tény, hogy ennek az egyik oka, hogy általában alacsonyabb vagy bizonytalan a jövedelmük, és nem tudják megengedni maguknak, hogy otthonról dolgozzanak. Sokaknál a rossz körülmények miatt is magasabb a szívbetegség vagy a cukorbetegség kockázata, és összességében rosszabb az egészségügyi állapotuk.

Khan szerint a mostani válság egyértelműen rávilágít, hogy ezek az egyenlőtlenségek jelen vannak a társadalomban, és bár nagyon sok segélyszervezet és a város, valamint az érintettek is küzdenek ellenük, az adatok világosan mutatják, hogy még mindig nem sikerült felszámolni azokat.

Nem elfogadható, hogy az egészségi állapot a szociális-társadalmi helyzettől függjön

– mondta a polgármester, aki leszögezte: természetesen örül annak, hogy a kormány vizsgálja, milyen okok vezettek oda, hogy a kisebbségben élőket jobban sújtja a járvány, de szerinte az okok többsége már mindenki előtt ismert. Arra lenne szükség, hogy gyűjtsék azt is, hogy milyen demográfiai adatokkal rendelkeznek a fertőzöttek, és ezt tegyék is közzé. Jelenleg csak a fertőzöttek korát és nemét tudni, de fontos lenne megvizsgálni például az etnikai hovatartozásukat is, hogy jobban rálássanak a rendszerszintű problémára, és pontosabb képet kapjanak arról, kiket érint a leginkább a fertőzés. Ha ezt valós időben gyűjtenék és közzétennék, az segítene felismerni a probléma valós mértékét, és segítene felkészülni a közösségeknek a vírus elleni védekezésre.

Khan levelében azt írta, hogy biztosan lesznek olyanok, akik szerint az etnikumnak semmi köze a vírushoz. Nekik azt mondja, megérti, hogy kényelmetlen elfogadni a strukturális rasszizmus és a diszkrimináció jelenlétét, illetve azokat az adatokat, amelyek azt bizonyítanák, hogy az etnikai kisebbségek többsége nem tud kitörni, és valószínűbb, hogy szegénységtől szenvednek, illetve nincs biztos jövedelmük. A járvány lecsengése után pedig az ország minden közösségének jólétén kell dolgozni. A polgármester szerint ez lehetne az egyetlen módja, hogy tisztelegjenek azok előtt, akik most életüket vesztették amiatt, hogy még mindig etnikai kérdés lehet az országban az emberek egészsége.