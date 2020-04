Több mint 130 menedékkérő kapta el a koronavírust egy lisszaboni hotelben

Egy lisszaboni hostel 175 lakójából 138-an fertőződtek meg koronavírussal, írja a Guardian. A portugál hatóságok közlése szerint a hostelben menedékkérők voltak elszállásolva. A fertőzés miatt vasárnap a hostel összes lakóját evakuálták és átszállították a portugál főváros központi mecsetébe, hogy leteszteljék őket. Akiknek negatív lesz a tesztjük, azok visszatérhetnek a szálláshelyre, amit azóta fertőtlenítettek. "Mindent megteszünk, hogy garantálni tudjuk ezeknek az embereknek a biztonságát, beleértve a hostel környékén lakókét is" - nyilatkozta az esetről Carlos Castro tanácsos.

Monica Farinha, a Portugál Menekültügyi Tanács (CPR) vezetője szerint a hatóságok jól kezelték a helyzetet, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az ehhez hasonló szálláshelyeken nagy a fertőzésveszély, mivel a lakók nehezen tudnak biztonságos távolságot tartani.

A portugál kormány március végén jelentette be, hogy teljes körű állampolgári jogokat ada járvány idejére az összes migránsnak és menedékkérőnek. A június 30-ig érvényben lévő rendelkezés mindazokra vonatkozik, akiknek az ügye épp elbírálás alatt áll a portugál bevándorlási hatóságoknál. A döntést azzal a megfontolással indokolták, hogy ezzel csökkenthető az egészségügyi kockázat mind a bevándorlási hatóságoknál, mind a határokon szolgálatot teljesítő rendőröknél, mind pedig a migránsoknál és menedékkérőknél.

Portugáliában eddig több mint 20 ezer igazolt esetet regisztráltak, a halottak száma meghaladja a 700-at. A helyi hatóságok szerint a járvány március végén tetőzött az országban.

A járvány miatt március 18-án hirdetett különleges helyzetet a portugál kormány, a napokban jelentették be, hogy hamarosan lazítanak a korlátozásokon. Május 2-án jár le a veszélyhelyzet, utána például az óvodák, a kiskereskedelmi üzletek és a fodrászatok is újranyithatnak. Úgy számolnak, hogy nyár előtt az éttermek, mozik és kulturális intézmények is újranyithatnak, de a tömegrendezvények továbbra is tiltva maradnak.